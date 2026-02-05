Κέιτ Μίντλετον: Το βιωματικό της βίντεο – μήνυμά για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου – χθες Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου – η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον δημοσίευσε ένα ειδικό βίντεο – μήνυμα στο οποίο αναλογίζεται την προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο και επαναλαμβάνει την προσωπική της δέσμευση στο πλευρό όσων δίνουν τη μάχη με την «επάρατη νόσο», καθώς και των οικογενειών τους.

Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram, περιείχε πλάνα από την επίσκεψη της Κέιτ στο Royal Marsden τον Ιανουάριο του 2025, την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την ανακοίνωση ότι η δική της μορφή καρκίνου είχε μπει σε ύφεση.

Στο μήνυμα της αναφέρει: «Στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους αντιμετωπίζουν μια διάγνωση καρκίνου, υποβάλλονται σε θεραπεία ή προσπαθούν να βρουν τον δρόμο προς την ανάρρωση.

Ο καρκίνος επηρεάζει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Όχι μόνο των ασθενών, αλλά και των οικογενειών, των φίλων και των φροντιστών που τους συνοδεύουν. Όπως γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν βιώσει αυτή την εμπειρία, δεν είναι μια γραμμική πορεία. Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης. Αλλά και στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς σύνδεσης. Η σημερινή μέρα μας υπενθυμίζει τη σημασία της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας. Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι».

Υπενθυμίζεται ότι η πριγκίπισσα Κάθριν διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024, λίγες εβδομάδες μετά από μια νοσηλεία δύο εβδομάδων στο νοσοκομείο λόγω χειρουργικής επέμβασης στην κοιλιακή χώρα.

Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε προληπτική χημειοθεραπεία στο Royal Marsden Hospital και ανακοίνωσε ότι η θεραπεία της ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ένα άλλο πολύ προσωπικό βίντεο.