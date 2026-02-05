Βενεζουέλα: Αποφυλακίστηκαν 17 πολιτικοί κρατούμενοι μετά τις δεσμεύσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης

  • Τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν χθες Τετάρτη στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υποσχέθηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό πίεση των ΗΠΑ.
  • Η ΜΚΟ Foro Penal επαλήθευσε τις 17 απελευθερώσεις, ανεβάζοντας σε 367 τον συνολικό αριθμό των προσώπων που αφέθηκαν ελεύθερα από την 8η Ιανουαρίου.
  • Ενώ οι απελευθερώσεις έγιναν σε τέσσερις φυλακές, οι πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα παραμένουν πάνω από 600, με την υπηρεσιακή πρόεδρο να έχει ανακοινώσει νόμο γενικής αμνηστίας.
Τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν χθες Τετάρτη στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υποσχέθηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπό πίεση των ΗΠΑ μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο την 3η Ιανουαρίου, ανέφερε χθες μη κυβερνητική οργάνωση.

Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να συναντηθεί με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ροδρίγκες – Στόχος η μετάβαση

Η ΜΚΟ Foro Penal σημείωσε πως επαλήθευσε 17 απελευθερώσεις κρατουμένων που χαρακτηρίζει πολιτικούς χθες, εξέλιξη που λογαριάζει πως αύξησε σε 367 τον συνολικό αριθμό των προσώπων που αφέθηκαν ελεύθερα από την 8η Ιανουαρίου, όπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της Αλφρέδο Ρομέρο.

Οι απελευθερώσεις έγιναν σε τέσσερις φυλακές, σε πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, ενώ στη χώρα οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι πλέον πάνω από 600, πάντα σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση.

Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν την 8η Ιανουαρίου την απελευθέρωση «μεγάλου αριθμού» κρατουμένων, αλλά η αντιπολίτευση και ΜΚΟ λένε πως γίνονται με το σταγονόμετρο και συγγενείς εγκλείστων συνεχίζουν να κατασκηνώνουν έξω από κέντρα κράτησης.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανήγγειλε την Παρασκευή νόμο που θα προβλέπει γενική αμνηστία και θα συμπεριλαμβάνει κρατούμενους που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν πολιτικούς, κι οποίοι δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον δικαστικές διώξεις. Ως τώρα οι έγκλειστοι αποφυλακίζονται υφ’ όρον.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

