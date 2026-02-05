ΗΠΑ: Ισόβια στον 59χρονο που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ το 2024

Σύνοψη από το

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Την Τετάρτη, ο Ράιαν Γουέσλι Ράουθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη συν επτά χρόνια για την απόπειρα δολοφονίας του τότε Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ένα δικαστήριο της Φλόριντα καταδίκασε τον 59χρονο για πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας δολοφονίας ενός πρώην προέδρου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ρουθ πέρασε εβδομάδες σχεδιάζοντας να σκοτώσει τον Τραμπ προτού σημαδέψει με το τουφέκι του μέσα από θάμνους καθώς ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο κλαμπ. Ο Ρουθ δεν πυροβόλησε ποτέ.

Από την απόπειρα δολοφονίας, η Μυστική Υπηρεσία έχει αυξήσει δραματικά την προστασία του Τραμπ. Το Κογκρέσο ενέκρινε ομόφωνα νομοσχέδια για την ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της αυξημένης χρήσης drones και προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης.

Οι νέοι νόμοι επιβάλλουν επίσης καλύτερη επικοινωνία με τις τοπικές και πολιτειακές αρχές επιβολής του νόμου.

Οι πρώην πρόεδροι λαμβάνουν μειωμένη προστασία από τη Μυστική Υπηρεσία, αλλά από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ λαμβάνει και πάλι το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται από τη Μυστική Υπηρεσία. Η υπηρεσία λέει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσει αυτό που αποκαλεί «ένα πιο επικίνδυνο και δυναμικό περιβάλλον απειλών».

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, «Αυτή η ποινή ισόβιας κάθειρξης αντικατοπτρίζει μια θεμελιώδη αλήθεια: η πολιτική βία είναι αντιαμερικανική και δεν θα γίνει ποτέ ανεκτή», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζέισον Α. Ρέντινγκ Κινιόνες, για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.

«Μια απόπειρα δολοφονίας ενός προεδρικού υποψηφίου αποτελεί επίθεση στη δημοκρατική μας διαδικασία και στο ίδιο το κράτος δικαίου. Αυτή η απόπειρα δολοφονίας σταμάτησε χάρη στο θάρρος και τον επαγγελματισμό του Ειδικού Πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φερκάνο, του οποίου οι αποφασιστικές ενέργειες προστάτευσαν ζωές και απέτρεψαν μια εθνική τραγωδία. Η σημερινή ποινή ισόβιας κάθειρξης διασφαλίζει ότι ο κατηγορούμενος δεν θα απειλήσει ποτέ ξανά τη δημόσια ασφάλεια και στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι όσοι επιλέγουν τη βία για να προωθήσουν τις πεποιθήσεις τους θα αντιμετωπίσουν ταχεία, βέβαιη και αποφασιστική δικαιοσύνη».

ENIKOS NETWORK

