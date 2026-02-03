«Χρυσή» αρχαιολογική ανακάλυψη σε χωριό – Βρέθηκε αριστοκρατικός οικισμός σε κτήματα θρυλικού βασιλιά

Αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως “ελίτ” οικισμό της Αγγλοσαξονικής περιόδου, σε γη που ανήκε σε έναν από τους πιο θρυλικούς βασιλείς της Αγγλίας. Πρόκειται για τον Χάρολντ Γκόντουινσον (Harold Godwinson), τον τελευταίο Αγγλοσάξονα βασιλιά της Αγγλίας, ο οποίος σκοτώθηκε στην περίφημη Μάχη του Χέιστινγκς το 1066.

Η ανακάλυψη έγινε από αρχαιολόγους του Πανεπιστημίου του Γιορκ κοντά στο Σκίπσι (Skipsea), ένα χωριό στο Ανατολικό Γιορκσάιρ, σε έκταση που κάποτε ανήκε στον Χάρολντ Β’, γνωστό και ως Χάρολντ Γκόντουινσον.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τους ανασκαφείς να εργάζονται προσεκτικά γύρω από τα ερείπια ενός βυνοποιείου, ενός ξύλινου πύργου και μιας μεγάλης αίθουσας.

Ανακαλύφθηκε «ελίτ τοποθεσία» στη γη του Χάρολντ Γκόντουινσον

Αποκάλυψαν επίσης μια βυθισμένη κατασκευή που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί ως «παρατηρητήριο, καμπαναριό ή ακόμη και ως εκκλησία με πύργο-κλίτος», σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Τα κτίσματα χρονολογούνται μεταξύ 750 και 850 μ.Χ. και βρέθηκαν σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το Κάστρο Σκίπσι (Skipsea Castle), ένα νορμανδικό κάστρο τύπου motte-and-bailey.

Το κάστρο τύπου motte-and-bailey ήταν ένας τύπος οχύρωσης που εισήγαγαν οι Νορμανδοί στην Αγγλία μετά την κατάκτησή τους το 1066. Το κύριο πλεονέκτημά τους ήταν ότι μπορούσαν να κατασκευαστούν πολύ γρήγορα και με φθηνά υλικά (χώμα και ξύλο), επιτρέποντας στους εισβολείς να ελέγξουν γρήγορα τις νέες περιοχές.

Χρόνια μετά την ανέγερση των κτισμάτων, η γη ανήκε στον Χάρολντ Γκόντουινσον (Harold Godwinson), τον τελευταίο Αγγλοσάξονα βασιλιά της Αγγλίας.

Αρχαιολογικές ανακαλύψεις αποκαλύπτουν ένα «αρχοντικό κέντρο» κοντά στο Σκίπσι

Ο Γκόντουινσον σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της Μάχης του Χέιστινγκς το 1066 — η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη της εξουσίας από τους Νορμανδούς.

Παρά την ιδιοκτησία της γης, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Γκόντουινσον επισκέφθηκε ποτέ το Σκίπσι (Skipsea) — κάτι που οι ερευνητές λένε ότι μπορεί να μην αποδειχθεί ποτέ.

Το βυνοποιείο και η μεγάλη αίθουσα (great hall) αποτελούν ενδείξεις ότι η τοποθεσία θεωρούνταν κάποτε «ελίτ», δήλωσε στο Fox News Digital ο συν-επικεφαλής της ανασκαφής, Jim Leary.

«Υπήρξαν επίσης ενδείξεις σημαντικών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της μεταλλουργίας και της κατεργασίας κεράτων», πρόσθεσε. «Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι η τοποθεσία δεν ήταν ένας τυπικός οικισμός, αλλά κάτι με πολύ υψηλότερο κύρος »

Η ομάδα βρήκε επίσης αποδείξεις ότι η τοποθεσία περιβαλλόταν από τάφρο και ανάχωμα — κάτι που, σύμφωνα με τον Leary, υποδηλώνει ότι επρόκειτο για ένα «αρχοντικό κέντρο».

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα κτίσμα τύπου wattle-and-daub (πλεκτό με επίχρισμα), μια κατασκευή φτιαγμένη από πλεγμένα ξύλινα κλαδιά καλυμμένα με λάσπη.

«Η τοποθεσία θα βρισκόταν δίπλα σε μια λίμνη που δεν υπάρχει πια, και βρίσκουμε ενδείξεις προϊστορικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων εορταστικών γευμάτων καθώς και της κατασκευής και χρήσης λίθινων εργαλείων από πυριτόλιθο.»

Μέχρι στιγμής, ο Leary ανέφερε ότι η ομάδα του έχει επίσης βρει έναν ξηρό κλίβανο και ένα πήλινο δάπεδο, τα οποία χρησιμοποιούνταν και τα δύο στη διαδικασία παραγωγής αλκοόλ. «Αυτό χρησιμοποιούνταν για την ξήρανση των δημητριακών αφού είχαν “μουλιάσει” και είχε ξεκινήσει η διαδικασία της βυνοποίησης — ένα ζωτικό βήμα στην ζυθοποιία», δήλωσε.

«Η ξύλινη αίθουσα είναι πολύ μεγάλη για αυτού του τύπου το κτήριο — έχει πλάτος πέντε μέτρα και μήκος 16 μέτρα, και η θέση της οριοθετείται από τις οπές των πασσάλων.»

Η ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα δείχνει ότι το βυνοποιείο προϋπήρχε του Γκόντουινσον, δήλωσε ο Leary, αλλά ο πύργος και η αίθουσα μπορεί να υπήρχαν κατά τη διάρκεια της ζωής του.

«Ωστόσο, δεν θα είμαστε ποτέ σίγουροι, και η εύρεση αρχαιολογικών αποδείξεων ότι επισκέφθηκε την τοποθεσία θα ήταν σχεδόν αδύνατη», δήλωσε. «Δεν υπάρχουν γραπτές αναφορές σε πηγές που να τεκμηριώνουν ότι επισκέφθηκε ποτέ το Σκίπσι (Skipsea).»

Ο Leary πρόσθεσε ότι, το πιο συναρπαστικό είναι πως οι αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν ακόμη παλαιότερες ενδείξεις δραστηριότητας στην τοποθεσία — περνώντας πλέον σε προϊστορικά δεδομένα.

Οι ανασκαφές στην τοποθεσία έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιούνται κάθε Μάιο για τα επόμενα τρία χρόνια, δίνοντας στους προπτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργασίες πεδίου. Η ανακάλυψη αυτή έρχεται έναν χρόνο αφότου οι ερευνητές έκαναν ένα άλλο εύρημα που σχετίζεται με τον Χάρολντ Γκόντουινσον στην Αγγλία.

Στο Μπόσαμ (Bosham), οι ερευνητές βρήκαν αποδείξεις για μία από τις κατοικίες του Γκόντουινσον, χάρη σε μια αρχαία τουαλέτα. Η ανακάλυψη αυτή στο Bosham θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς η συγκεκριμένη τοποθεσία εμφανίζεται στην Ταπισερί του Μπαγιέ ως το μέρος από όπου ξεκίνησε ο Χάρολντ το ταξίδι του προς τη Νορμανδία το 1064.