Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Τίτλοι τέλους – Ένα ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο, ανατροπές και σκοτεινά μυστικά από τον βραβευμένο συγγραφέα M.J. Trow 

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Τίτλοι τέλους – Ένα ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο, ανατροπές και σκοτεινά μυστικά από τον βραβευμένο συγγραφέα M.J. Trow 

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Τίτλοι τέλους – Ένα ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο, ανατροπές και σκοτεινά μυστικά από τον βραβευμένο συγγραφέα M.J. Trow 

 

Μία εκδρομή στο Μουσείο Κινούμενης Εικόνας μετατρέπεται σε εφιάλτη για την καθηγήτρια Άλις Γουντ και τον μαθητή Ρόνι Πάρσονς, καθώς εξαφανίζονται χωρίς κανένα ίχνος. Ο Πίτερ Μάξγουελ –καθηγητής ιστορίας και λάτρης των κινηματογραφικών ταινιών– είναι αποφασισμένος να τους βρει. Η υπόθεση, όμως, παίρνει περίεργη τροπή, όταν ο Μάξγουελ ανακαλύπτει ότι δύο νέες γυναίκες απήχθησαν σε κινηματογράφους πριν από δύο χρόνια.

Και οι δύο μοιάζουν καταπληκτικά στην Άλις Γουντ. Όταν βρίσκεται το πτώμα της Άλις, αλλά και της συγκατοίκου της, με την τσάντα του Ρόνι δίπλα της, ο Μάξγουελ αναγκάζεται να βυθιστεί σε έναν κόσμο μακριά από θρανία και διαγωνίσματα.

Η Άλις δεν ήταν το συμπαθητικό κορίτσι που όλοι πίστευαν. Και ο Πίτερ Μάξγουελ, για να βρει τον δολοφόνο της, πρέπει πρώτα να ανακαλύψει ποια πραγματικά ήταν.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews

 

