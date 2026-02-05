Κούβα: Μερική κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος – 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από τις διακοπές ρεύματος

Το εθνικό ηλεκτρικό σύστημα της Κούβας υπέστη νέα μερική διακοπή ρεύματος, η οποία επηρεάζει περίπου 3,4 εκατομμύρια ανθρώπους σε τέσσερις επαρχίες στα ανατολικά του νησιού (Ολγκίν, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούβα και Γκουαντάναμο), επιβεβαίωσε η κρατική εταιρεία Unión Eléctrica.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διακοπή οφειλόταν σε γραμμή υψηλής τάσης 220 κιλοβόλτ (kV) στην επαρχία Ολγκίν, η οποία έκλεισε ξαφνικά.

Το περιστατικό, εξήγησε η εταιρεία, οδήγησε στο κλείσιμο του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου Felton, της μεγαλύτερης γεννήτριας ενέργειας στην ανατολική Κούβα, καθώς και ενός άλλου εργοστασίου και ενός υποσταθμού στην ίδια επαρχία.

Αυτή είναι η δεύτερη μερική διακοπή του εθνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας μέσα σε λίγο περισσότερο από τέσσερις μήνες και συμβαίνει σε μια περίοδο σοβαρής ενεργειακής κρίσης, η οποία επιδεινώθηκε από το εμπάργκο πετρελαίου, το οποίο απειλεί να επιδεινώσει την ήδη κρίσιμη κατάσταση.

Ωστόσο, η διακοπή ρεύματος της Τετάρτης φαίνεται να σχετίζεται με χρόνια προβλήματα στις ηλεκτρικές υποδομές της χώρας, όπως και μια άλλη μερική διακοπή τον Οκτώβριο, η οποία προκλήθηκε επίσης από υπερφόρτωση ρεύματος.

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της Κούβας δήλωσε ότι «επαληθεύει τα αίτια» του περιστατικού.

Από τα μέσα του 2024, το νησί αντιμετωπίζει μια σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε καθημερινές διακοπές ρεύματος.

Στις 31 Ιανουαρίου, η Κούβα βίωσε τη μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος από τότε που άρχισε να δημοσιεύει τακτικά στατιστικά στοιχεία ενέργειας το 2022, γεγονός που άφησε το 63% της χώρας χωρίς ρεύμα ταυτόχρονα.

Επτά από τους 16 θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της Κούβας – οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της παραγωγής ενέργειας της χώρας – είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών ή συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων δύο από τους τρεις μεγαλύτερους.

Από τα μέσα Ιανουαρίου, οι καθημερινές εκθέσεις της Unión Eléctrica έχουν σταματήσει να αναφέρουν τον αριθμό των μονάδων που είναι εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης καυσίμων.

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι η ενεργειακή κρίση της Κούβας πηγάζει από τη χρόνια υποχρηματοδότηση του τομέα, ο οποίος ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος από την επανάσταση του 1959, σύμφωνα με το CNN.

Διάφορες ανεξάρτητες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι θα χρειαστούν μεταξύ οκτώ και δέκα δισεκατομμυρίων δολαρίων (μεταξύ 6,8 και 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ) για τη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού συστήματος.

Οι παρατεταμένες καθημερινές διακοπές ρεύματος βλάπτουν την οικονομία, η οποία έχει συρρικνωθεί κατά περισσότερο από 15% από το 2020, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, και έχουν αποτελέσει τον καταλύτη για τις κύριες διαμαρτυρίες τα τελευταία χρόνια.

Την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ δήλωσε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι «εξαιρετικά ανήσυχος» για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κούβα, «η οποία θα επιδεινωθεί ή ακόμη και θα καταρρεύσει» εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας σε πετρέλαιο.

Αφού ανέστειλε την αποστολή πετρελαίου της Βενεζουέλας στην Κούβα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν δασμούς σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα.