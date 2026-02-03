Η Κούβα «αδειάζει» τον Τραμπ: Δεν υπάρχει επίσημος διάλογος με τις ΗΠΑ, μόνο διπλωματικές «ανταλλαγές»

Aπαντώντας ουσιαστικά στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί συνομιλιών με την Αβάνα η κυβέρνηση της Κούβας διαψεύδει ότι διεξάγεται «επίσημος» διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφερόμενη στην ύπαρξη μόνο διπλωματικών «ανταλλαγών» μηνυμάτων.

Δεν διεξάγεται αυτό που θα λέγαμε κανονικός διάλογος αυτή τη στιγμή, πάντως πράγματι έχουν υπάρξει ανταλλαγές μηνυμάτων», εξήγησε ο κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε προχθές Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει διάλογο με την Αβάνα και συμπλήρωσε πως βλέπει πιθανότητα «συμφωνίας» με την κομμουνιστική κυβέρνηση της νήσου της Καραϊβικής.

Δήλωνε ήδη στα μέσα Ιανουαρίου ότι διεξάγονταν συνομιλίες ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις, κάτι που διέψευσε ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.