Ντόναλντ Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται – Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά με την Ουκρανία και τη Ρωσία

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη στείλει πολεμικά πλοία προς την Τεχεράνη.
  • «Αυτή τη στιγμή έχουμε πλοία που κατευθύνονται προς το Ιράν, μεγάλα πλοία… και διεξάγουμε συνομιλίες με το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
  • Ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για θετικές εξελίξεις στις συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας: «Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά με την Ουκρανία και τη Ρωσία… ίσως έχουμε κάποια καλά νέα».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι δηλώσεις του έγιναν στον Λευκό Οίκο, μπροστά σε δημοσιογράφους, στο πλαίσιο ευρύτερης ενημέρωσης για τις διεθνείς επαφές της κυβέρνησής του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη στείλει πολεμικά πλοία προς το Ιράν, σημειώνοντας πως η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις συζητήσεις με την Τεχεράνη. «Αυτή τη στιγμή έχουμε πλοία που κατευθύνονται προς το Ιράν, μεγάλα πλοία… και διεξάγουμε συνομιλίες με το Ιράν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην κατάσταση στην Ουκρανία, εκφράζοντας αισιοδοξία για θετικές εξελίξεις στις συνομιλίες με τη Ρωσία. «Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Για πρώτη φορά, το λέω αυτό. Νομίζω ότι ίσως έχουμε κάποια καλά νέα», υπογράμμισε.

