Ηλεία: «Φούσκωσε» ο Αλφειός – Σε επιφυλακή οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, μετά την προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας Ηλείας για πιθανή επικίνδυνη άνοδο της στάθμης του ποταμού Αλφειού. Η ανησυχία εστιάζεται στα νερά που κατεβαίνουν από την Αρκαδία, καθώς, όπως επισημαίνεται, ο ποταμός έχει αρχίσει να «φουσκώνει» στα ανώτερα τμήματα, με ιδιαίτερη επιβάρυνση από τον Λάδωνα και κάτω.

Αργά το απόγευμα, κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου βρέθηκε στη γέφυρα του Αλφειού, κοντά στον οικισμό των Ρομά, προχωρώντας σε αυτοψία και προληπτικές ενέργειες για να αποφευχθεί πιθανό φαινόμενο υπερχείλισης. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η κατάσταση του ποταμού αξιολογήθηκε επιτόπου και έγιναν οι πρώτες παρεμβάσεις στα πρανή, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα νερά θα παραμείνουν εντός της κοίτης τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, Κική Διονυσοπούλου, δήλωσε στο ilialive.gr πως η υπηρεσία παρενέβη άμεσα για να προλάβει πιθανή πλημμύρα. «Κάναμε μία μικρή παρέμβαση έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μέχρι το πρωί δεν θα περάσει το ποτάμι, δεν θα μπει μέσα στα αυλάκια για να πλημμυρίσει την περιοχή. Αύριο θα αποφασίσουμε για περαιτέρω ενέργειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε ότι η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το πρωί, καθώς αναμένονται νέα έντονα καιρικά φαινόμενα την Πέμπτη. «Αύριο θα ελέγξουμε και πάλι την κατάσταση και θα αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, καθώς περιμένουμε νέα φαινόμενα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι οι όμοροι δήμοι παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

Η εμπειρία του παρελθόντος έχει αφήσει το αποτύπωμά της στις τοπικές αρχές. Τα σοβαρά προβλήματα που είχαν σημειωθεί το 2012 έχουν καταστήσει τις υπηρεσίες πιο προσεκτικές απέναντι σε κάθε ένδειξη κινδύνου. «Επειδή το φοβόμαστε, καθώς το έχουμε ξαναζήσει, λάβαμε προσωρινά μέτρα για να μπορέσουμε να προλάβουμε μία πιθανή άσχημη εξέλιξη. Κάναμε μια παρέμβαση στην άκρη στο ποτάμι για να μην περάσουν τα νερά στους τάφρους», εξήγησε η κ. Διονυσοπούλου.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τα πρόσθετα μέτρα θα αποφασιστούν ανάλογα με την εξέλιξη της στάθμης του Αλφειού και των καιρικών συνθηκών, με στόχο την προστασία των περιοχών γύρω από το ποτάμι και την πρόληψη νέων πλημμυρικών φαινομένων.