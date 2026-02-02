Ιατρική επανάσταση: Πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία μεταμόσχευση προσώπου με δότρια γυναίκα που υποβλήθηκε σε ευθανασία

  • Γεγονός είναι η πρώτη στα ιατρικά χρονικά μεταμόσχευση προσώπου στην Ισπανία, στην οποία η δωρήτρια είχε προσφέρει το πρόσωπό της στην επιστήμη, προτού να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη ευθανασία. Η πρωτοποριακή επέμβαση κράτησε 24 ώρες και απαιτούσε τη συμμετοχή περίπου 100 γιατρών.
  • Η λήπτρια, ονόματι Κάρμε, είχε υποστεί νέκρωση του ιστού του προσώπου από βακτηριακή λοίμωξη και αδυνατούσε να μιλήσει, να φάει και να δει. Η ίδια δήλωσε ότι η ανάρρωσή της πηγαίνει πολύ καλά και «αρχίζω να δείχνω περισσότερο σαν τον εαυτό μου».
  • Η Ισπανία είναι παγκόσμιος ηγέτης στις μεταμοσχεύσεις οργάνων εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, ενώ το νοσοκομείο Βαλ Ντ΄ Εβρόν της Βαρκελώνης, όπου έγινε η επέμβαση, είχε πραγματοποιήσει και την πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση ολόκληρου προσώπου το 2010.
Ιατρική επανάσταση: Πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία μεταμόσχευση προσώπου με δότρια γυναίκα που υποβλήθηκε σε ευθανασία

Γεγονός είναι η πρώτη στα ιατρικά χρονικά μεταμόσχευση προσώπου στην οποία η δωρήτρια είχε προσφέρει το πρόσωπό της στην επιστήμη, προτού να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη ευθανασία. Η πρωτοποριακή αυτή μεταμόσχευση προσώπου έγινε σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης και κράτησε 24 ώρες.

Η περίπλοκη επέμβαση περιλάμβανε τη μεταμόσχευση ιστών από το κεντρικό τμήμα του προσώπου, απαιτώντας τη συμμετοχή περίπου 100 γιατρών από πολλές ειδικότητες –μεταξύ άλλων, ψυχίατροι και ανοσολόγοι– όπως ανέφερε το περίβλεπτο νοσοκομείο Βαλ Ντ΄ Εβρόν.

Η συντονίστρια της μεταμόσχευσης, η Ελίζαμπετ Νάβας, είπε ότι η δωρήτρια επέδειξε «ένα επίπεδο ωριμότητας που μας άφησε άφωνους».

«Κάποιος που έχει αποφασίσει να τερματίσει τη ζωή του αφιερώνει μια από τις τελευταίες επιθυμίες του σε έναν άγνωστο και του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία τέτοιου μεγέθους», σχολίασε.

Η λήπτρια –της οποίας έγινε γνωστό μόνο το μικρό όνομα, Κάρμε– είχε υποστεί νέκρωση του ιστού του προσώπου από μια βακτηριακή λοίμωξη, οφειλόμενη σε τσίμπημα εντόμου. Αδυνατούσε να μιλήσει, να φάει και να δει.

«Όταν κοιτάζω στον καθρέφτη στο σπίτι μου, σκέφτομαι ότι αρχίζω να δείχνω περισσότερο σαν τον εαυτό μου», είπε η ίδια η Κάρμε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα. Πρόσθεσε ότι η ανάρρωσή της πηγαίνει πολύ καλά.

Για τέτοιου είδους μεταμοσχεύσεις, ο δωρητής και ο λήπτης πρέπει να είναι του ίδιου φύλου, να έχουν την ίδια ομάδα αίματος και παρόμοιο μέγεθος κεφαλής.

Η Ισπανία, μια χώρα 49,4 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι παγκόσμιος ηγέτης στις μεταμοσχεύσεις οργάνων εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Το 2021 έγινε η τέταρτη ευρωπαϊκή χώρα που νομιμοποίησε την ευθανασία.

Οι μισές από τις έξι μεταμοσχεύσεις προσώπου που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην Ισπανία πραγματοποιήθηκαν από γιατρούς του Βαλ ντ’Εβρόν.

Στο καταλανικό νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε εξάλλου η πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση ολόκληρου προσώπου, το 2010.

Ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου απέφυγε να διευκρινίσει πότε ακριβώς έγινε η επέμβαση, για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας, λέγοντας μόνο ότι έγινε το φθινόπωρο του 2025.

Μόνο πέρυσι έγιναν στην Ισπανία περίπου 6.300 μεταμοσχεύσεις οργάνων – κυρίως νεφρών – σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Το 2024 υποβλήθηκαν σε υποβοηθούμενη ευθανασία 426 άνθρωποι.

Πηγή ΑΠΕ – ΜΠΕ

