Μαρίνα Καλογήρου για τα 30 χρόνια στην υποκριτική: «Το μοναδικό πράγμα που ξέρω και μπορώ να κάνω»

  • Τριάντα χρόνια στη σκηνή και στην κάμερα συμπληρώνει η Μαρίνα Καλογήρου, η οποία με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο μοιράστηκε στα social media στιγμές και σκέψεις από τη διαδρομή της.
  • Στην ανάρτησή της στο Instagram, η ηθοποιός έκανε έναν προσωπικό απολογισμό για την πορεία της, περιγράφοντάς την ως μια διαδρομή γεμάτη αγάπη, φόβους, απώλειες και νίκες.
  • Η ίδια τόνισε πως αυτά τα τριάντα χρόνια κάνει «το μοναδικό πράγμα που ξέρω και μπορώ να κάνω», χαρακτηρίζοντας την υποκριτική ως το όνειρό της που την έβγαλε από το σκότος της πραγματικής ζωής.
Τριάντα χρόνια στη σκηνή και στην κάμερα συμπληρώνει η Μαρίνα Καλογήρου, γιορτάζοντας μια πορεία γεμάτη εμπειρίες, συναισθήματα και αναζητήσεις. Η ηθοποιός, με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, μοιράστηκε στα social media στιγμές και σκέψεις από τη διαδρομή της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από θεατρικές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές δουλειές που σημάδεψαν την καριέρα της.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Καλογήρου έκανε έναν προσωπικό απολογισμό, μιλώντας για τη διαδρομή της στον χώρο της υποκριτικής. Όπως τόνισε, τα χρόνια αυτά ήταν μια διαδρομή γεμάτη αγάπη, φόβους, απώλειες και νίκες, συναισθήματα που καθόρισαν τη σχέση της με την τέχνη.

Η ίδια έγραψε: «Φέτος είναι τριάντα χρόνια. Τριάντα χρόνια από την πρώτη φορά. Τριάντα χρόνια αγάπης, έρωτα, δακρύων, φόβων, μεθυσιού, σπασμένων ποδιών, χεριών, μέσης, σοκ, αγκαλιών, χαμένων ονείρων, κερδισμένων ονείρων, αποτυχιών, επιτυχιών, ένωσης, ρήξης, έμπνευσης, γεμίσματος, αδειάσματος, σωσμού. Τριάντα χρόνια από την πρώτη μου παράσταση, από το πρώτο μου γύρισμα, από τους πρώτους μου ρόλους, από τα πρώτα μου όνειρα».

Στην ίδια ανάρτηση τόνισε:. «Τριάντα χρόνια πίστης μεγάλης και άνευ όρων προσπάθειας και αφοσίωσης. Γλύκα στην ψυχή. Πίκρα στην ψυχή. Βασικά τριάντα χρόνια κάνοντας το μοναδικό πράγμα που ξέρω και μπορώ να κάνω. Αυτό που είχε γεννηθεί μέσα μου πριν εγώ να το γνωρίζω. Που μου δώσε το χέρι του για να με βγάλει από το σκότος της αβάσταχτης πραγματικής ζωής και να με αποθέσει στα φωτεινά παλάτια του ονείρου. Τριάντα χρόνια όνειρό μου. 1996 – 2026».

