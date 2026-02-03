Ο Τραμπ σφίγγει τη θηλιά στην Κούβα: «Σταματούν οι παραδόσεις πετρελαίου από το Μεξικό»

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα προς το Μεξικό και προειδοποίηση προς κάθε χώρα που προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα, δηλώνοντας πως η μεξικανική πλευρά θα σταματήσει τις παραδόσεις.
  • Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χαρακτήρισε την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και επανέλαβε ότι «το Μεξικό θα σταματήσει να τους στέλνει πετρέλαιο», ενώ ανέφερε διαπραγματεύσεις με τους Κουβανούς ηγέτες.
  • Η τοποθέτηση του Τραμπ εντάσσεται στην πίεση της Ουάσινγκτον, με τις ΗΠΑ να εξετάζουν επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει παραδόσεις αργού πετρελαίου στην Κούβα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: AP Photo/Alex Brandon

Μήνυμα προς το Μεξικό και ταυτόχρονα προειδοποίηση προς κάθε χώρα που προμηθεύει με πετρέλαιο την Κούβα έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως η μεξικανική πλευρά θα σταματήσει να στέλνει αργό στη γείτονα χώρα.

Ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει μια συμφωνία με την Κούβα μετά τις απειλές

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ήρθε λίγες ημέρες μετά την απειλή του, μέσω προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, για επιβολή πρόσθετων τελωνειακών δασμών –απροσδιόριστου ύψους– σε βάρος οποιασδήποτε χώρας συνεχίσει τις παραδόσεις πετρελαίου προς την Κούβα.

«Αποτυχημένο κράτος» η Κούβα

Η Κούβα «είναι αποτυχημένο κράτος» και «το Μεξικό θα σταματήσει να τους στέλνει πετρέλαιο», δήλωσε ο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Μεξικό θα διακόψει την παροχή πετρελαίου προς τη χώρα.

«Δεν λαμβάνουν χρήματα από τη Βενεζουέλα και δεν λαμβάνουν χρήματα από πουθενά. Είναι ένα αποτυχημένο έθνος. Το Μεξικό θα σταματήσει να τους στέλνει πετρέλαιο… Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε με τους Κουβανούς ηγέτες», συμπλήρωσε.

Η τοποθέτηση του Τραμπ εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που επιχειρεί να ασκήσει η Ουάσινγκτον, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προαναγγείλει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να κάνει παραδόσεις αργού πετρελαίου στην Κούβα, η οποία βρίσκεται υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Το ύψος των πιθανών δασμών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο η δήλωση ενισχύει το κλίμα έντασης γύρω από την ενεργειακή τροφοδοσία της Κούβας και τις διεθνείς σχέσεις στην περιοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που κάνουν μαζί τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Δύο παιδιά με γρίπη στις ΜΕΘ – Συνεχίζεται η απειλή των εποχικών λοιμώξεων

Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξήθηκαν κατά 4% οι έλεγχοι το 2025 – Στα 53,4 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα

Τα ξενοδοχεία κατέθεσαν αγωγή κατά της Booking για παράνομες ρήτρες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
01:20 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται – Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά με την Ουκρανία και τη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξ...
23:25 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ιατρική επανάσταση: Πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία μεταμόσχευση προσώπου με δότρια γυναίκα που υποβλήθηκε σε ευθανασία

Γεγονός είναι η πρώτη στα ιατρικά χρονικά μεταμόσχευση προσώπου στην οποία η δωρήτρια είχε προ...
23:06 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

The Washington Post: Τι έχουμε μάθει ως τώρα από τα νέα στοιχεία στην υπόθεση Επστάιν – «Η αλήθεια να φτάσει στο κόκκαλο»

Ύστερα από μήνες ενδελεχούς ελέγχου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότ...
22:20 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πορτογαλία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα social media στους εφήβους κάτω των 16 ετών

Μετά την Αυστραλία και τη Γαλλία, η Πορτογαλία ενδέχεται σύντομα να απαγορεύσει τα μέσα κοινων...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα