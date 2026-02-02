Λάρισα: Yπερχείλισε ο Πηνειός – Έκλεισε ο Δήμος τις προσβάσεις για το κοινό στην εσωτερική κοίτη

Σε προληπτικό κλείσιμο όλων των εισόδων που οδηγούν στις όχθες του Πηνειού, προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού σε σημεία της εσωτερικής κοίτης. Κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται ήδη στην περιοχή, τοποθετώντας τις προειδοποιητικές κορδέλες και ενημερώνοντας το κοινό για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται.

Τόσο η Πολιτική Προστασία, όσο και η ΔΕΥΑΛ τελούν σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς η στάθμη των υδάτων κινείται ανοδικά και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα επίπεδα των 4,5 μ. – όλα τα θυροφράγματα έχουν κλείσει από νωρίτερα, περίπου στις 11 σήμερα το πρωί, για προληπτικούς λόγους.

Συνιστάται στους δημότες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν την πρόσβαση και την κάθοδο στην κοίτη του ποταμού, μέχρι την υποχώρηση των υδάτων και την επανεκτίμηση της κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Δήμος Λαρισαίων ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Πηγή: Ertnews