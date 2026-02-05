Σαβάνα Γκάθρι: Η έκκληση της οικογένειας της παρουσιάστριας για την επιστροφή της μητέρας της σε νέο βίντεο – «Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ζωντανή»

Σε ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Today», Σαβάνα Γκάθρι, παρακάλεσε την αγνοούμενη μητέρα της να επιστρέψει σπίτι λίγες ημέρες μετά την φαινομενική απαγωγή της από το σπίτι της στην περιοχή του Τούσον.

«Πρέπει να γνωρίζουμε χωρίς αμφιβολία ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε», είπε η Γκάθρι απαντώντας σε αναφορές για πιθανό σημείωμα λύτρων. «Θέλουμε να ακούσουμε νέα σας και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας».

Είπε ότι η μητέρα της υποφέρει από «συνεχή πόνο» και χρειάζεται τα φάρμακά της για να επιβιώσει.

Πλαισιωμένη από τα αδέλφια της, την Άνι Γκάθρι και τον Κάμρον Γκάθρι, η οικογένεια μίλησε απευθείας στη μητέρα τους σε μια δακρυσμένη παράκληση. «Μαμά, αν ακούς, πρέπει να γυρίσεις σπίτι, μας λείπεις», είπε η Άνι Γκάθρι.

Η Σαβάνα Γκάθρι περιέγραψε τη μητέρα της ως μια «θαρραλέα» και «έξυπνη» γυναίκα που αγαπιέται από όλη την οικογένειά της: «Η μαμά μας είναι η καρδιά μας και το σπίτι μας».

«Έχει εγγόνια που τη λατρεύουν και βρίσκονται γύρω της και την καλύπτουν με φιλιά», είπε η Σαβάνα Γκάθρι. «Λατρεύει τη διασκέδαση και την περιπέτεια. Είναι μια αφοσιωμένη φίλη. Είναι γεμάτη καλοσύνη και γνώσεις. Μίλησέ της και θα δεις».

Έδειξε ότι αυτή και η οικογένειά της είναι «έτοιμοι να μιλήσουν». «Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι φωνές και οι εικόνες χειραγωγούνται εύκολα», είπε, προσθέτοντας ότι η οικογένεια χρειάζεται απόδειξη ότι η μητέρα τους είναι ζωντανή.

Η έκκληση των τριών παιδιών της πιθανότατα αποσκοπεί στην άμεση επαφή με πιθανούς απαγωγείς, σύμφωνα με τον πρώην αναπληρωτή διευθυντή του FBI και αναλυτή του CNN, Άντριου ΜακΚέιμπ.

«Αυτό δεν είναι κάτι που θα κάνατε αν βρισκόσασταν ήδη σε διαπραγματεύσεις με κάποιον που πιστεύατε ότι έχει το θύμα», δήλωσε ο ΜακΚέιμπ στο CNN.

Το απόγευμα της Τετάρτης, πριν το βίντεο της Σαβάνα Γκάθρι ανέβει στο Instagram, αυξημένη παρουσία των αστυνομικών ήταν ορατή έξω από το σπίτι της Νάνσι Γκάθρι, καθώς οι ντετέκτιβ διεξήγαγαν «ελέγχους» στο ακίνητο και στη γειτονιά, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη ότι δίνει εντολή σε «ΟΛΕΣ τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου» να βοηθήσουν την οικογένεια Γκάθρι και τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου στην Αριζόνα να εντοπίσουν την Νάνσι Γκάθρι.