Συλλογικές συμβάσεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Άρχισε χθες ο διάλογος στην επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο που αφορά στις Συλλογικές Συμβάσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στόχος για τους εργαζομένους είναι να αυξηθούν οι μισθοί τους έπειτα από αρκετά χρόνια που τους έβλεπαν καθηλωμένους. Σύμφωνα με πρόσφατο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Realnews από την Αργυρώ Μαυρούλη σημαντικές αυξήσεις μισθών, που σε πολλές περιπτώσεις ξεκινούν από το 15% και φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις το 30%, αναμένεται να δουν έως το τέλος του πρώτου τριμήνου δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ που δημοσίευσε η «R» με την ψήφιση του νέου εργασιακού νόμου και την ενεργοποίηση των σχετικών διατάξεων ανοίγει ο δρόμος για την επέκταση 15 συμβάσεων που μέχρι σήμερα ίσχυαν μόνο για μέρος των επιχειρήσεων κάθε κλάδου, αφήνοντας εκτός αυξήσεων μεγάλο αριθμό μισθωτών.

Πρόκειται για 15 κλάδους με σημαντικό αριθμό εργαζομένων, των οποίων οι μισθολογικές απολαβές έχουν μεγάλες μισθολογικές αποκλίσεις από τον κατώτατο μισθό, όπως οι επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων, τα καλλυντικά, οι οικοδόμοι και οι κατασκευές, τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οι ιατρικοί επισκέπτες, οι ηλεκτρολόγοι ξενοδοχείων και καταστημάτων, η καπνοβιομηχανία, η ιδιωτική ασφάλιση, οι τράπεζες, η μεταλλουργία, οι αρχαιολόγοι, τα ναυτιλιακά και πρακτορειακά γραφεία, καθώς και τα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους εργαζόμενους που σήμερα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ, η αλλαγή αυτή μεταφράζεται σε άμεσο όφελος. Μετά την επέκταση της σύμβασής τους, θα πρέπει να λαμβάνουν τους κλαδικούς μισθούς, οι οποίοι είναι σταθερά υψηλότεροι και διαμορφώνονται με βάση την ειδικότητα, την προϋπηρεσία και συχνά συνοδεύονται από πρόσθετα επιδόματα. Σε πολλές περιπτώσεις, η διαφορά δεν περιορίζεται σε λίγες δεκάδες ευρώ, αλλά φτάνει τα 200 ή και τα 300 ευρώ τον μήνα.

Τι ανέφερε η Νίκη Κεραμέως στη Βουλή

Το σχέδιο νόμου «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» παρουσίασε χθες η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική θεσμική τομή, αποτέλεσμα συμφωνίας της Πολιτείας με όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους.

Η Υπουργός χαρακτήρισε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ιστορική για δύο βασικούς λόγους. Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία Κυβέρνησης με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και δη τέτοιου εύρους. Δείχνει πόσα μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τον διάλογο και ότι μπορούμε τελικά να βρίσκουμε κοινό έδαφος ακόμη και σε ζητήματα που παραδοσιακά προκαλούσαν σφοδρές αντιπαραθέσεις.

Όπως ανέφερε η κα Κεραμέως, η εφαρμογή της Συμφωνίας δημιουργεί πολλαπλά οφέλη. Για τους εργαζόμενους, συνεπάγεται «αύξηση μισθών, περισσότερες παροχές, σταθερό, προβλέψιμο και αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον». Για τις επιχειρήσεις, διαμορφώνει συνθήκες σταθερότητας, ξεκάθαρους κανόνες λειτουργίας, δυνατότητα επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, περιορίζοντας φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. Για την Πολιτεία, συμβάλλει στην εξομάλυνση των εργασιακών σχέσεων, στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και στη συνολική αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Η Υπουργός αναφέρθηκε επιγραμματικά και στους τρεις βασικούς άξονες της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας:

Πρώτον, πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Δεύτερον, πλήρης προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Τρίτον, επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

Επίσης, η Νίκη Κεραμέως κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί της Αρχής του νομοσχεδίου για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τοποθετήθηκε για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που συνήφθη σε μία από τις συστημικές τράπεζες, βάσει της οποίας ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1.104 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της σύναψης περισσότερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας.