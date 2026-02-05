Άδωνις Γεωργιάδης: Καταγγελία για δράση μελών ΜΚΟ σε νοσοκομείο της Χίου – «Ενημερώθηκε η ΕΥΠ»

Σύνοψη από το

  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης φέρνει στο φως καταγγελία από διοικητή νοσοκομείου της Χίου για δράση μελών ΜΚΟ.
  • Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου».
  • Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η ΕΥΠ, ενώ ο υπουργός τόνισε ότι «η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Μια καταγγελία που έλαβε από διοικητή δημόσιου νοσοκομείου στη Χίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο «X».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.)».

Όπως αναφέρει, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ.

«Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο.

Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας».

Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση.

Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).

Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ. Στα δημόσια νοσοκομεία ισχύουν κανόνες.

Η υγεία δεν είναι πεδίο ιδεολογικής ή πολιτικής εκμετάλλευσης. Η Πολιτεία δεν θα ανεχθεί σκιώδεις παρεμβάσεις. Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας».

09:15 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Υπουργείο Εσωτερικών: Συνεδριάζει η άτυπη διακομματική επιτροπή για επιστολική ψήφο και εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού

Με αντικείμενο την προωθούμενη ρύθμιση για την επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές για το...
03:05 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Ομιλία Κώστα Σκρέκα: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης αποκτήσαμε οικονομία με σταθερή ανάπτυξη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε μια Ελλάδα με μια οικονομία το 2019 μεταξύ των τελ...
00:48 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

K. Χατζηδάκης:« Να μην αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού» – «Η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι»

«Είναι δραματικό, πρώτα απ’ όλα, να χάνεται έστω και μια ανθρώπινη ζωή και επίσης εδώ έχουμε ν...
21:15 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Χατζηβασιλείου για Σαμαρά: «Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις – Και ο ίδιος είχε μεταβεί στην Τουρκία για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας»

«Πολύ σωστά η Κυβέρνηση επενδύει στον διάλογο και δεν χάνει ευκαιρία να υπενθυμίζει στην Τουρκ...
