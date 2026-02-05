Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας και Αττική Οδό

  • Το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα, το πρωί της Πέμπτης (05/02) στην Αττική, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε κεντρικούς άξονες, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.
  • Συγκεκριμένα, αφόρητη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, αφού έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω.
  • Στην λεωφόρο Κηφισίας, μποτιλιάρισμα σημειώνεται κυρίως στην κάθοδο, στο ύψος του Χαλανδρίου, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.
Το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα, το πρωί της Πέμπτης (5/2) στην Αττική, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε κεντρικούς άξονες, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Συγκεκριμένα, αφόρητη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, αφού έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω.

Στην λεωφόρο Κηφισίας, μποτιλιάρισμα σημειώνεται κυρίως στην κάθοδο, στο ύψος του Χαλανδρίου, ενώ και στα δύο ρεύματα οι οδηγοί είναι «κολλημένοι» στο ύψος της Κατεχάκη. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Προβλήματα καταγράφονται και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

09:01 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Απαγορευτικό απόπλου και μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια πλοίων λόγω ισχυρών ανέμων

Σε ισχύ βρίσκονται ρυθμίσεις και απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια και αναβολές σε συγκεκριμένα ...
08:55 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Αθήνα: Χειροπέδες σε μέλη συμμορίας που εξωθούσαν αλλοδαπούς άνδρες στην επαιτεία – Βίντεο από τη δράση τους

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών...
08:24 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Αίγινα: Ένταση και διαμαρτυρίες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νερό – Η απόφαση για αναστολή πληρωμής των λογαριασμών

Η Αίγινα μετρά πάνω από έναν μήνα χωρίς επαρκές και καθαρό νερό, μετά τη βλάβη στον υποθαλάσσι...
07:23 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Καιρός: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη σήμερα – Βελτίωση το απόγευμα στην Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ήδη ο καιρός σήμερα (5/2) σε όλη τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά της ν...
