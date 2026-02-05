Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα, το πρωί της Πέμπτης (5/2) στην Αττική, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε κεντρικούς άξονες, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Συγκεκριμένα, αφόρητη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, αφού έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω.

Στην λεωφόρο Κηφισίας, μποτιλιάρισμα σημειώνεται κυρίως στην κάθοδο, στο ύψος του Χαλανδρίου, ενώ και στα δύο ρεύματα οι οδηγοί είναι «κολλημένοι» στο ύψος της Κατεχάκη. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Προβλήματα καταγράφονται και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό