Δολοφονία στην Νέα Πέραμο: Καταθέτει ο πατέρας του 27χρονου θύματος – Άγνωστοι είχαν πυρπολήσει τα αυτοκίνητά του

Σύνοψη από το

  • Η πολύωρη κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου επιχειρηματία βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των ερευνών για την απαγωγή και τη δολοφονία του, καθώς έχουν εντοπιστεί σημεία που έχει πέσει σε αντιφάσεις.
  • Νέο βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει το μπλε αυτοκίνητο των δραστών, με πλαστές πινακίδες, να κινείται μόλις 900 μέτρα από το σπίτι του 27χρονου, λίγα λεπτά μετά την απαγωγή.
  • Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει τόσο η εκτέλεση του Μανώλη όσο και ένα θανατηφόρο τροχαίο του 2024, στο οποίο σκοτώθηκε στενός του φίλος αλβανικής καταγωγής, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να φτάσουν στο κίνητρο και τους αυτουργούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

27χρονος - δολοφονία- Νέα Πέραμος

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών για την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο βρίσκεται η πολύωρη κατάθεση της συντρόφου του θύματος. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν όσα κατέθεσε, καθώς έχουν εντοπιστεί σημεία που έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Η σύντροφος του Μανώλη είχε στο παρελθόν σχέση με στενό φίλο του θύματος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι γνώριζε καλά τον κύκλο επαφών του 27χρονου, σύμφωνα με το Star.

Ωστόσο, η εν λόγω γυναίκα έπεσε σε αντιφάσεις, αφού υποστήριξε ότι, λίγο πριν από την απαγωγή, ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι, τον είδε από τη θυροτηλεόραση και του άνοιξε, χωρίς όμως εκείνος να ανέβει ποτέ στο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί, όμως, αμφισβητούν αν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για να συμβούν όλα αυτά, με βάση το βίντεο της αρπαγής.

Επιπλέον, ερωτήματα προκαλεί και το χρονικό κενό των περίπου 7 ωρών μέχρι να απευθυνθεί η γυναίκα στην αστυνομία. Η ίδια ανέφερε ότι, όταν αντιλήφθηκε πως ο σύντροφός της δεν ανέβαινε, κατέβηκε να δει τι συνέβη, χτύπησε κουδούνια γειτόνων και τελικά συγκέντρωσε μόνη της το υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο παρέδωσε στις Αρχές.

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί έχει καταγραφεί το μπλε αυτοκίνητο των δραστών, με πλαστές πινακίδες, να κινείται μόλις 900 μέτρα από το σπίτι του 27χρονου, λίγα λεπτά μετά την απαγωγή. Το όχημα κατευθύνθηκε προς την Αττική Οδό και, σύμφωνα με το υλικό, πέρασε δίπλα από περιπολικό που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα, μια τραγική ειρωνεία που αναδεικνύει πόσο οριακά χάθηκε η ευκαιρία εντοπισμού των απαγωγέων.

 

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές και σε παλαιότερα περιστατικά. Δύομισι χρόνια πριν από τη δολοφονία, άγνωστοι είχαν πυρπολήσει τα αυτοκίνητα του πατέρα του 27χρονου έξω από το σπίτι τους στη Μαγούλα. Ο ίδιος θεωρεί πως ο εμπρησμός συνδέεται άμεσα με την εκτέλεση του γιου του και δήλωσε ότι, αν τότε είχαν εντοπιστεί οι δράστες, ίσως το παιδί του να ζούσε σήμερα.

Ακόμη, υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει τον γιο του πως κινδυνεύει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεχόταν απειλές και είχε μπλέξει με «κακές παρέες». Σήμερα, θα καταθέσει και ο ίδιος στο Ανθρωποκτονιών, ως το δεύτερο πρόσωπο-κλειδί μετά τη σύντροφο του θύματος.

Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει τόσο η εκτέλεση του Μανώλη όσο και ένα θανατηφόρο τροχαίο του 2024, στο οποίο σκοτώθηκε στενός του φίλος αλβανικής καταγωγής. Τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν σταδιακά στη θέση τους, με τις Αρχές να προσπαθούν να φτάσουν τόσο στο κίνητρο όσο και στους φυσικούς αυτουργούς της άγριας δολοφονίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 καθημερινές ασκήσεις που επαναφέρουν τη μυϊκή μάζα μετά τα 50 – Πιο αποτελεσματικές και από τα βάρη

46χρονος με πόνο στην πλάτη έλαβε διάγνωση για καρκίνο του παγκρέατος – Η συγκλονιστική μαρτυρία του

Καρναβάλι – Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας 2026: Ποιοι μπορούν να κάνουν διακοπές με «έκπτωση» και πόσα χρήματα θα δώσουν  

Συλλογικές συμβάσεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
09:01 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Απαγορευτικό απόπλου και μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια πλοίων λόγω ισχυρών ανέμων

Σε ισχύ βρίσκονται ρυθμίσεις και απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια και αναβολές σε συγκεκριμένα ...
08:55 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Αθήνα: Χειροπέδες σε μέλη συμμορίας που εξωθούσαν αλλοδαπούς άνδρες στην επαιτεία – Βίντεο από τη δράση τους

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών...
08:24 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Αίγινα: Ένταση και διαμαρτυρίες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νερό – Η απόφαση για αναστολή πληρωμής των λογαριασμών

Η Αίγινα μετρά πάνω από έναν μήνα χωρίς επαρκές και καθαρό νερό, μετά τη βλάβη στον υποθαλάσσι...
07:23 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Καιρός: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη σήμερα – Βελτίωση το απόγευμα στην Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ήδη ο καιρός σήμερα (5/2) σε όλη τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά της ν...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα