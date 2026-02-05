Εξιτήριο για τον Κώστα Σόμμερ: «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω» – Στο πλευρό του η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη

Εξιτήριο πήρε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) ο Κώστας Σόμμερ μετά την ολιγοήμερη νοσηλεία του σε ιδιωτικό νοσοκομείο λόγω πνευμονίας.

Μάλιστα ο ίδιος ο Κώστας Σόμμερ είχε γνωστοποιήσει την περιπέτεια της υγείας του ανεβάζοντας μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο στον λογαριασμό του στο Instagram.

Κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο τον συνάντησε η κάμερα του Happy Day και έκανε δηλώσεις, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Βαλεντίνη Παπαδάκη

«Πήρα το εξιτήριό μου, Δόξα τω Θεώ. Ξέρεις καμιά φορά άμα είσαι λίγο πιο δυναμικός, υπερβαίνεις τα όριά σου, δεν το καταλαβαίνεις. Γι΄ αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ήρθα εδώ με χαμηλό οξυγόνο και το βράδυ έπεσα μέχρι το 90 που είναι αρκετά χαμηλό» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Αν δεν επέμενε η γυναίκα μου δεν νομίζω να πήγαινα στον γιατρό και τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά τώρα. Στην αρχή είχα βήχα και ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, έλεγα ότι δεν είμαι καλά. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω… Μεγαλώνουμε. Για το επόμενο διάστημα δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, πρέπει να προσέχω μην κολλήσω κάτι άλλο. Τα παιδάκια μου, μού έλειψαν».

