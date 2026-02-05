Γκίκας για Χίο στον Realfm 97,8: Οι μετανάστες στις πρώτες καταθέσεις τους είπαν ότι είδαν ένα φως και μετά άκουσαν «μπαμ» – Τι απάντησε για τις κάμερες

Τη θλίψη του εξέφρασε ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας για την απώλεια των 15 μεταναστών ανοιχτά της Χίου το βράδυ της Τρίτης (3/2) ενώ τόνισε μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Στεφανία Κασίμη και Σπύρο Παπαδάκη ότι «η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες που προσπαθούν να αναρρώσουν από αυτή την τραγωδία».

Ο κ. Γκίκας απάντησε και για το θέμα των καμερών που έχουν τα σκάφη του Λιμενικού, καθώς πολλοί θέτουν το ερώτημα γιατί ήταν κλειστές. Όπως εξήγησε, «η θερμική κάμερα είναι μία κάμερα εντοπισμού σκαφών, όταν δεν έχεις κάποιο εντοπισμό. Δηλ. βλέπει τη διαφορά θερμοκρασίας και εντοπίζει για παράδειγμα μία μηχανή που είναι εν κινήσει, εντοπίζει ανθρώπους από τη διαφορετική θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Εδώ δεν υπήρχε θέμα εντοπισμού, είχε εντοπιστεί το σκάφος από το Παρατηρητήριο στην Παναγιά, από τη δική μας κάμερα στην ξηρά και το πλωτό του Λιμενικού που περιπολούσε στην περιοχή – αφού ήταν και πολύ κοντά στις ακτές – προσέγγισε το σκάφος, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, φωνητικά και ηχητικά σήματα και άναψε τον προβολέα για να δει πόσα άτομα ήταν μέσα. Δεν συμμορφώθηκε ο χειριστής του σκάφους, όπως συμβαίνει με το 99,9% αυτών. Έτσι επιτάχυνε, γκάζωσε για να βγουν όσο γίνεται πιο κοντά στις ακτές».

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι «αυτό φαίνεται και από τις πρώτες καταθέσεις των ίδιων των μεταναστών που είπαν ότι “ενώ ήμασταν εκεί και τρέχαμε με μεγάλη ταχύτητα, είδαμε ένα φως και ξαφνικά ακούσαμε ένα «μπαμ»”.

«Από τα χτυπήματα στο δικό μας το σκάφος, στη δεξιά πλευρά προς την πλώρη, φαίνεται ότι υπήρξε σύγκρουση των δύο σκαφών όχι με τον τρόπο που κάποιοι προσπαθούν να περάσουν. Ούτε είπαν οι μετανάστες στις πρώτες καταθέσεις ότι γίνονταν ελιγμοί και καταδίωξη».

Ο κ. Γκίκας είπε ακόμη ότι «ένα σκάφος 7 μέτρων, με στοιβαγμένα 40 άτομα και μηχανή 300 αλόγων – και χωρίς σωσίβια- όταν πέσει σε ένα άλλο σκάφος εκσφενδονίζονται οι άνθρωποι στον αέρα. Είναι σαν να πέφτεις πάνω σε τοίχο».

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε «εγκληματίες» τους διακινητές και πρόσθεσε ότι «οι κατηγορίες για τον Μαροκινό είναι βαρύτατες».