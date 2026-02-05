Πλεύρης για Χίο: Οι κάμερες στα σκάφη του Λιμενικού δεν είναι όπως στην ΕΛ.ΑΣ, είναι επιχειρησιακές

  • Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, διευκρίνισε ότι οι κάμερες στα σκάφη του Λιμενικού δεν είναι «όπως στην ΕΛΑΣ για να κοιτάμε αν έχει γίνει ή όχι ένα συμβάν», αλλά «επιχειρησιακές, που χρησιμοποιούνται τη νύχτα για εντοπισμό στόχων σε απόσταση».
  • Σχετικά με το σοβαρό περιστατικό στη Χίο, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι η κάμερα «δεν χρειάστηκε γιατί το ταχύπλοο ήταν μπροστά του», ενώ κάλεσε την αντιπολίτευση να προσκομίσει κανονισμό για 24ωρη καταγραφή συμβάντων.
  • Ο υπουργός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «η ελληνική Αριστερά αρέσκεται να αμφισβητεί και να στοχοποιεί το Λιμενικό», σε αντίθεση με παρόμοια περιστατικά όπου εμπλεκόταν η Frontex.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Πλεύρης για Χίο: Οι κάμερες στα σκάφη του Λιμενικού δεν είναι όπως στην ΕΛ.ΑΣ, είναι επιχειρησιακές

Διευκρινίσεις έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης σχετικά με τη χρήση καμερών στα σκάφη του Λιμενικού, ενώ επέκρινε τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στο Λιμενικό και τις ενέργειές του στο σοβαρό περιστατικό στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι «αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν υπάρχουν κάμερες όπως στην ΕΛΑΣ για να κοιτάμε αν έχει γίνει ή όχι ένα συμβάν. Είναι επιχειρησιακές, που χρησιμοποιούνται τη νύχτα για εντοπισμό στόχων σε απόσταση. Αυτή λειτουργεί κάθε φορά που υπάρχουν επιχειρησιακοί λόγοι. Στη Χίο δεν χρειάστηκε γιατί το ταχύπλοο ήταν μπροστά του. Ας βγει κάποιος να πει ότι υπάρχει κανονισμός στο λιμενικό για 24ωρη καταγραφή των συμβάντων. Την ακριβή απάντηση ωστόσο θα τη δώσει το Λιμενικό».

Ο υπουργός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Αντιπολίτευσης λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Πριν από τρεις μήνες είχαμε 3 νεκρούς μετανάστες στη Γαύδο. Τότε το πλοίο που ενεπλάκη, ήταν της Frontex η οποία στην αναφορά της έλεγε ότι τους έπιασε πανικός όταν είδαν το σκάφος, πήγαν να ανέβουν και πνίγηκαν και κανείς δεν τους αμφισβήτησε. Γιατί; Γιατί η ελληνική Αριστερά αρέσκεται να αμφισβητεί και να στοχοποιεί το Λιμενικό».

10:48 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

