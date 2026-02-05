Ξυγκόρου: «Δεν κάνω σιδέρωμα είναι περιττό – Όταν τα βάλεις δεν θα τσαλακωθούν;»

Η “Πολυξένη” από «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», Ευγενία Ξυγκόρου, μιλά για τις εξελίξεις στη σειρά, αλλά και πώς τα πηγαίνει με τις δουλειές του σπιτιού.

«Δεν κάνω δουλειές του σπιτιού, όποτε μπορέσω. Δεν κάνω σιδέρωμα είναι περιττό. Όταν τα βάλεις δεν θα τσαλακωθούν;» αποκάλυψε. «Το ελάττωμά μου είναι ότι είμαι αρκετά ξεχασιάρα, ξεχνάω να απαντήσω στους ανθρώπους, να τους πάρω τηλέφωνο. Τα Χριστούγεννα με έπιασε μια φοβία ότι θα γεράσω. Συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι τόσο cool, άρχισα να βάζω κρέμες» πρόσθεσε.

«Ο ρόλος μου δεν είναι ερωτευμένος. Την ενδιαφέρει να γίνει πετυχημένη ηθοποιός. Κρατάει απόσταση από όλη της την οικογένεια» είπε για τα νέα επεισόδια της σειράς.