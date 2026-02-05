Ξυγκόρου: «Δεν κάνω σιδέρωμα είναι περιττό – Όταν τα βάλεις δεν θα τσαλακωθούν;»

Σύνοψη από το

  • Η Ευγενία Ξυγκόρου, η «Πολυξένη» από «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», αποκάλυψε ότι «Δεν κάνω σιδέρωμα είναι περιττό. Όταν τα βάλεις δεν θα τσαλακωθούν;».
  • Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι «Τα Χριστούγεννα με έπιασε μια φοβία ότι θα γεράσω» και πως «άρχισα να βάζω κρέμες».
  • Για τον ρόλο της στη σειρά, η Ξυγκόρου δήλωσε ότι «δεν είναι ερωτευμένος» και πως «την ενδιαφέρει να γίνει πετυχημένη ηθοποιός».
Enikos Newsroom

lifestyle

Ξυγκόρου

Η “Πολυξένη” από «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», Ευγενία Ξυγκόρου, μιλά για τις εξελίξεις στη σειρά, αλλά και πώς τα πηγαίνει με τις δουλειές του σπιτιού.

«Δεν κάνω δουλειές του σπιτιού, όποτε μπορέσω. Δεν κάνω σιδέρωμα είναι περιττό. Όταν τα βάλεις δεν θα τσαλακωθούν;» αποκάλυψε. «Το ελάττωμά μου είναι ότι είμαι αρκετά ξεχασιάρα, ξεχνάω να απαντήσω στους ανθρώπους, να τους πάρω τηλέφωνο. Τα Χριστούγεννα με έπιασε μια φοβία ότι θα γεράσω. Συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι τόσο cool, άρχισα να βάζω κρέμες» πρόσθεσε.

«Ο ρόλος μου δεν είναι ερωτευμένος. Την ενδιαφέρει να γίνει πετυχημένη ηθοποιός. Κρατάει απόσταση από όλη της την οικογένεια» είπε για τα νέα επεισόδια της σειράς.

