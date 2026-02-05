Ίμβριος για Γερμανού: «Για πέντε ημέρες στις διακοπές μας, έπαιρνε μόνη της 5 βαλίτσες»

Δηλώσεις με ενδιαφέρον και προσωπικές αναφορές έκανε ο Πέτρος Ίμβριος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.

Αναφερόμενος σε παλαιότερα χρόνια, όταν βρισκόταν ακόμη στη Θεσσαλονίκη πριν ξεκινήσει επαγγελματικά την καριέρα του στην Αθήνα, ο Πέτρος Ίμβριος αποκάλυψε πως είχε φορέσει για ένα διάστημα βέρα, καθώς, όπως είπε, δεχόταν έντονο ενδιαφέρον από γυναίκες. «Ήταν μια άλλη εποχή, μιλάμε για τριάντα χρόνια πριν, και οι προτάσεις ήταν πολλές, γινόταν χαμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μιλώντας για περιστατικά που θα μπορούσαν σήμερα να χαρακτηριστούν ως παρενόχληση, εξήγησε πως υπήρξαν γυναίκες που ξεπέρασαν τα όρια. «Κάποιες φορές υπήρχε περισσότερη οικειότητα απ’ όση θα έπρεπε, ειδικά όταν υπήρχε και αλκοόλ. Τότε, όμως, δεν υπήρχε το πλαίσιο του #MeToo, ούτε η δυνατότητα να καταγγείλεις κάτι τέτοιο», σημείωσε.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε και ένα χιουμοριστικό περιστατικό από την περίοδο που ήταν παντρεμένος με τη Ναταλία Γερμανού. Θυμήθηκε ένα καλοκαίρι στην Ύδρα, όταν, φορτωμένος με πολλές βαλίτσες, περπατούσε προς το σπίτι της μητέρας της. Εκεί, όπως είπε γελώντας, παιδάκια της γειτονιάς τον μπέρδεψαν με τον Αντώνη Ρέμο – ή μάλλον με τον Δημήτρη Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή, φωνάζοντας: «Να τοι, να τοι! Η Γαρμπή και ο Σχοινάς».

Όσο για τη σημερινή του σχέση με τη Ναταλία Γερμανού, ο Πέτρος Ίμβριος ξεκαθάρισε πως διατηρούν επαφή, χωρίς να μιλούν καθημερινά. «Η σχέση μας είναι όπως είναι εδώ και είκοσι πέντε με τριάντα χρόνια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως παραμένει σταθερή και πολιτισμένη.