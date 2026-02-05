Τηλεθέαση (4/2): Ποιες σειρές ξεχώρισαν το βράδυ της Τετάρτης – Τι έκανε το MasterChef

Η μάχη για την τηλεθέαση το βράδυ της Τετάρτης (4/2). Στο δυναμικό κοινό στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν το Να μ’αγαπάς και το MasterChef, ενώ στο γενικό κοινό το Να μ’αγαπάς και ο Άγιος Έρωτας.

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%) 1 Alpha Να μ’ Αγαπάς 17,7 2 Star MasterChef 15,7 3 Alpha Άγιος Έρωτας 15,5 4 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 13,5 5 ANT1 Grand Hotel 10,9 6 Mega Η Γη της Ελιάς 9,7 7 ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 9,4 8 Alpha Porto Leone 9,0 9 ΣΚΑΪ Survivor 8,6 10 Mega Μια Νύχτα Μόνο 8,0 11 ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 5,8 12 Open Real View 2,5 13 Open Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 0,7

Σύνολο