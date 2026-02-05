Τηλεθέαση (4/2): Ποιες σειρές ξεχώρισαν το βράδυ της Τετάρτης – Τι έκανε το MasterChef

Η μάχη για την τηλεθέαση το βράδυ της Τετάρτης (4/2). Στο δυναμικό κοινό στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν το Να μ’αγαπάς και το MasterChef, ενώ στο γενικό κοινό το Να μ’αγαπάς και ο Άγιος Έρωτας.
Δυναμικό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Δυναμικό (%)
|1
|Alpha
|Να μ’ Αγαπάς
|17,7
|2
|Star
|MasterChef
|15,7
|3
|Alpha
|Άγιος Έρωτας
|15,5
|4
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|13,5
|5
|ANT1
|Grand Hotel
|10,9
|6
|Mega
|Η Γη της Ελιάς
|9,7
|7
|ANT1
|Παιχνίδια εκδίκησης
|9,4
|8
|Alpha
|Porto Leone
|9,0
|9
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|8,6
|10
|Mega
|Μια Νύχτα Μόνο
|8,0
|11
|ΣΚΑΪ
|Τότε και τώρα
|5,8
|12
|Open
|Real View
|2,5
|13
|Open
|Η απλή μέθοδος των τριών (Ε)
|0,7
Σύνολο
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Σύνολο (%)
|1
|Alpha
|Να μ’ Αγαπάς
|22,6
|2
|Alpha
|Άγιος Έρωτας
|17,3
|3
|Mega
|Η Γη της Ελιάς
|16,1
|4
|ANT1
|Grand Hotel
|15,0
|5
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|14,9
|6
|Mega
|Μια Νύχτα Μόνο
|13,3
|7
|Alpha
|Porto Leone
|12,7
|8
|Star
|MasterChef
|11,5
|9
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|10,2
|10
|ANT1
|Παιχνίδια εκδίκησης
|9,9
|11
|ΣΚΑΪ
|Τότε και τώρα
|6,5
|12
|Open
|Real View
|2,0
|13
|Open
|Η απλή μέθοδος των τριών (Ε)
|1,1