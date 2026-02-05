Τηλεθέαση (4/2): Ποιες σειρές ξεχώρισαν το βράδυ της Τετάρτης – Τι έκανε το MasterChef

Σύνοψη από το

  • Στη μάχη της τηλεθέασης της Τετάρτης (4/2), το «Να μ’ Αγαπάς» του Alpha κατέλαβε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 17,7%, ακολουθούμενο από το «MasterChef» του Star με 15,7%.
  • Στο γενικό σύνολο, το «Να μ’ Αγαπάς» διατήρησε την πρωτιά με 22,6%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας» του Alpha βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 17,3%.
  • Αξιοσημείωτες επιδόσεις είχαν επίσης το «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1 και «Η Γη της Ελιάς» στο Mega, με το τελευταίο να ανεβαίνει στην τρίτη θέση στο γενικό κοινό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Να μ' αγαπάς

Η μάχη για την τηλεθέαση το βράδυ της Τετάρτης (4/2). Στο δυναμικό κοινό στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν το Να μ’αγαπάς και το MasterChef, ενώ στο γενικό κοινό το Να μ’αγαπάς και ο Άγιος Έρωτας.

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 Alpha Να μ’ Αγαπάς 17,7
2 Star MasterChef 15,7
3 Alpha Άγιος Έρωτας 15,5
4 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 13,5
5 ANT1 Grand Hotel 10,9
6 Mega Η Γη της Ελιάς 9,7
7 ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 9,4
8 Alpha Porto Leone 9,0
9 ΣΚΑΪ Survivor 8,6
10 Mega Μια Νύχτα Μόνο 8,0
11 ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 5,8
12 Open Real View 2,5
13 Open Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 0,7

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 Alpha Να μ’ Αγαπάς 22,6
2 Alpha Άγιος Έρωτας 17,3
3 Mega Η Γη της Ελιάς 16,1
4 ANT1 Grand Hotel 15,0
5 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 14,9
6 Mega Μια Νύχτα Μόνο 13,3
7 Alpha Porto Leone 12,7
8 Star MasterChef 11,5
9 ΣΚΑΪ Survivor 10,2
10 ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 9,9
11 ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 6,5
12 Open Real View 2,0
13 Open Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 1,1

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σφοδρές αντιδράσεις για το διαφημιστικό σποτ του ΕΟΠΑΕ με τον «ΑΙ χρήστη ναρκωτικών»

Ουρολοιμώξεις: Ποια διατροφή αυξάνει τις υποτροπές – Πώς να τις προλάβουμε

Ειδικό επίδομα ύψους 1.475 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως αύριο στα ΑΤΜ

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:43 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 5/2/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 5/2/2026.
20:19 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Eurovision 2026: Θα το… φέρει το «Ferto» του Akyla; Δείτε ποια θέση κατέχει στα ευρωπαϊκά προγνωστικά

Πριν καλά-καλά ανακοινωθούν όλα τα κομμάτια του διαγωνισμού της φετινής Eurovision και πριν ακ...
19:50 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Να μ’ αγαπάς: Ο Άγγελος τινάζει στον αέρα τη συμφωνία πώλησης των επιχειρήσεων

Η Άννα φεύγει οριστικά από το σπίτι των Καλλιγάδων στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγ...
18:22 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ο Όμιλος Antenna υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Junior Achievement Greece και επενδύει στη νέα γενιά

Ο Όμιλος Antenna υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Junior Achieve...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα