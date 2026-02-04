Τηλεθέαση (3/2): Τα νούμερα για το βράδυ της Τρίτης

Η τηλεθέαση το βράδυ της Τρίτης (3/2) είχε διακυμάνσεις. Στο δυναμικό κοινό πρώτο τερμάτισε το MasterChef, ενώ στο γενικό κοινό η σειρά του Alpha, Να μ’αγαπάς.

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%) 1 STAR MasterChef 15,7% 2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 14,9% 3 ALPHA Άγιος Έρωτας 13,8% 4 ALPHA Να μ’ αγαπάς 13,6% 5 MEGA Μια νύχτα μόνο 11,8% 6 ALPHA Porto Leone (νέο επεισόδιο) 10,7% 7 ANT1 Grand Hotel 8,5% 8 ΣΚΑΪ Survivor 6,9% 9 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 6,8% 10 MEGA Η γη της ελιάς 6,7% 11 OPEN Real View 2,7% 12 OPEN Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 0,9%

Σύνολο