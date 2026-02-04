Τηλεθέαση (3/2): Τα νούμερα για το βράδυ της Τρίτης

Η τηλεθέαση το βράδυ της Τρίτης (3/2) είχε διακυμάνσεις. Στο δυναμικό κοινό πρώτο τερμάτισε το MasterChef, ενώ στο γενικό κοινό η σειρά του Alpha, Να μ’αγαπάς.
Δυναμικό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Δυναμικό (%)
|1
|STAR
|MasterChef
|15,7%
|2
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|14,9%
|3
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|13,8%
|4
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|13,6%
|5
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|11,8%
|6
|ALPHA
|Porto Leone (νέο επεισόδιο)
|10,7%
|7
|ANT1
|Grand Hotel
|8,5%
|8
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|6,9%
|9
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|6,8%
|10
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|6,7%
|11
|OPEN
|Real View
|2,7%
|12
|OPEN
|Η απλή μέθοδος των τριών (Ε)
|0,9%
Σύνολο
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Σύνολο (%)
|1
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|21,3%
|2
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|16,8%
|3
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|16,3%
|4
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|15,8%
|5
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|14,2%
|6
|ALPHA
|Porto Leone (νέο επεισόδιο)
|14%
|7
|ANT1
|Grand Hotel
|13,5%
|8
|STAR
|MasterChef
|11,3%
|9
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|8,7%
|10
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|6,7%
|11
|OPEN
|Real View
|2%
|12
|OPEN
|Η απλή μέθοδος των τριών (Ε)
|1%