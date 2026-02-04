Τηλεθέαση (3/2): Τα νούμερα για το βράδυ της Τρίτης

Σύνοψη από το

  • Η τηλεθέαση το βράδυ της Τρίτης (3/2) είχε διακυμάνσεις, παρουσιάζοντας διαφορετικές τάσεις ανάμεσα στο δυναμικό κοινό και το σύνολο.
  • Στο δυναμικό κοινό, το MasterChef του STAR βρέθηκε στην πρώτη θέση με 15,7%, ακολουθούμενο από το Ράδιο Αρβύλα του ΑΝΤ1 και τον Άγιο Έρωτα του ALPHA.
  • Αντίθετα, στο σύνολο του κοινού, την πρωτιά κατέκτησε η εκπομπή «Να μ’ αγαπάς» του ALPHA με 21,3%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας» και το «Ράδιο Αρβύλα» συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

MasterChef

Η τηλεθέαση το βράδυ της Τρίτης (3/2) είχε διακυμάνσεις. Στο δυναμικό κοινό πρώτο τερμάτισε το MasterChef, ενώ στο γενικό κοινό η σειρά του Alpha, Να μ’αγαπάς.

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 STAR MasterChef 15,7%
2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 14,9%
3 ALPHA Άγιος Έρωτας 13,8%
4 ALPHA Να μ’ αγαπάς 13,6%
5 MEGA Μια νύχτα μόνο 11,8%
6 ALPHA Porto Leone (νέο επεισόδιο) 10,7%
7 ANT1 Grand Hotel 8,5%
8 ΣΚΑΪ Survivor 6,9%
9 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 6,8%
10 MEGA Η γη της ελιάς 6,7%
11 OPEN Real View 2,7%
12 OPEN Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 0,9%

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 ALPHA Να μ’ αγαπάς 21,3%
2 ALPHA Άγιος Έρωτας 16,8%
3 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 16,3%
4 MEGA Μια νύχτα μόνο 15,8%
5 MEGA Η γη της ελιάς 14,2%
6 ALPHA Porto Leone (νέο επεισόδιο) 14%
7 ANT1 Grand Hotel 13,5%
8 STAR MasterChef 11,3%
9 ΣΚΑΪ Survivor 8,7%
10 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 6,7%
11 OPEN Real View 2%
12 OPEN Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 1%

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παγκρέατος: Πρωτοποριακή θεραπεία Ισπανού ερευνητή δίνει ελπίδες για πλήρη εξάλειψη της νόσου

ΠΟΥ: Σχεδόν 4 στους 10 καρκίνους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

ΑΑΔΕ: Στην “τσιμπίδα” των ελεγκτών επιχειρήσεις με εικονικά τιμολόγια ύψους 720 εκατ. ευρώ

Δάνεια Νόμου Κατσέλη: Αύριο η απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων – Αγωνία για 350.000 δανειολήπτες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
12:58 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Γιατί ρε πατέρα: Τα νέα πρόσωπα που θα δούμε στη σειρά στα επόμενα επεισόδια

Η απολαυστική κωμωδία του Αντ1 “Γιατί ρε πατέρα” συνεχίζει τα γυρίσματα και  ετοιμ...
09:58 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 4/2/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ
05:38 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 4/2/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 4/2/2026.  
02:33 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

MasterChef: Λύγισε ο Γιώργος Αχλαδιώτης – «Κερδίζω, συγκινούμαι… Τώρα θα τους δείξω τι αξίζω»

Το πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας του MasterChef ολοκληρώθηκε με έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Ο Γι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα