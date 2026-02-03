Τηλεθέαση (2/2): Ανατροπή στους πίνακες για την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Σύνοψη από το

  • Στις πρωινές εκπομπές, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό με 13,2% όσο και στο σύνολο με 18,8%.
  • Ακολούθησαν η «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό», με σταθερές επιδόσεις, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά τους.
  • Το Buongiorno και το Breakfast@Star κράτησαν ανταγωνιστικά ποσοστά, ενώ η εκπομπή «10 παντού» ξεχώρισε με καλύτερη εικόνα στο σύνολο κοινού.
Στις πρωινές εκπομπές, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό με 13,2% όσο και στο σύνολο με 18,8%.

Ακολούθησαν η «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό», με σταθερές επιδόσεις, ενώ το Buongiorno και το Breakfast@Star κράτησαν ανταγωνιστικά ποσοστά. Η εκπομπή «10 παντού» ξεχώρισε με καλύτερη εικόνα στο σύνολο κοινού.

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 13,2
2 ALPHA Super Κατερίνα 12,7
3 ANT1 Το Πρωινό 11,4
4 MEGA Buongiorno 10,7
5 STAR Breakfast@Star 9,4
6 OPEN 10 παντού 4,5

Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 18,8
2 ANT1 Το Πρωινό 12,5
3 ALPHA Super Κατερίνα 11,7
4 MEGA Buongiorno 10,1
5 OPEN 10 παντού 9,4
6 STAR Breakfast@Star 6,5

