Τηλεθέαση (2/2): Ανατροπή στους πίνακες για την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Στις πρωινές εκπομπές, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό με 13,2% όσο και στο σύνολο με 18,8%.
Ακολούθησαν η «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό», με σταθερές επιδόσεις, ενώ το Buongiorno και το Breakfast@Star κράτησαν ανταγωνιστικά ποσοστά. Η εκπομπή «10 παντού» ξεχώρισε με καλύτερη εικόνα στο σύνολο κοινού.
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Δυναμικό (%)
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|13,2
|2
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|12,7
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|11,4
|4
|MEGA
|Buongiorno
|10,7
|5
|STAR
|Breakfast@Star
|9,4
|6
|OPEN
|10 παντού
|4,5
Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Σύνολο (%)
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|18,8
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|12,5
|3
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|11,7
|4
|MEGA
|Buongiorno
|10,1
|5
|OPEN
|10 παντού
|9,4
|6
|STAR
|Breakfast@Star
|6,5