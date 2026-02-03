Τηλεθέαση (2/2): Ανατροπή στους πίνακες για την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Στις πρωινές εκπομπές, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό με 13,2% όσο και στο σύνολο με 18,8%.

Ακολούθησαν η «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό», με σταθερές επιδόσεις, ενώ το Buongiorno και το Breakfast@Star κράτησαν ανταγωνιστικά ποσοστά. Η εκπομπή «10 παντού» ξεχώρισε με καλύτερη εικόνα στο σύνολο κοινού.

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%) 1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 13,2 2 ALPHA Super Κατερίνα 12,7 3 ANT1 Το Πρωινό 11,4 4 MEGA Buongiorno 10,7 5 STAR Breakfast@Star 9,4 6 OPEN 10 παντού 4,5

Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο