Τηλεθέαση (2/2): Ποιοι βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις το βράδυ της Δευτέρας

Σύνοψη από το

  • Στην prime time ζώνη, το MasterChef κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό με 18,7%.
  • Στο σύνολο την πρώτη θέση κατέκτησε η σειρά «Να μ’ αγαπάς» με 20,2%.
  • Υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Ράδιο Αρβύλα» και ο «Άγιος Έρωτας», επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε ψυχαγωγία και μυθοπλασία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

MasterChef

Στην prime time ζώνη, το MasterChef κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό με 18,7%, ενώ στο σύνολο την πρώτη θέση κατέκτησε η σειρά «Να μ’ αγαπάς» με 20,2%.

Υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Ράδιο Αρβύλα» και ο «Άγιος Έρωτας», επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε ψυχαγωγία και μυθοπλασία.

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 ALPHA Να μ’ αγαπάς 20,2
2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 18,6
3 ALPHA Άγιος Έρωτας 16,2
4 ANT1 Grand Hotel 14
5 STAR MasterChef 13,6
6 MEGA Μια νύχτα μόνο 12
7 MEGA Η γη της ελιάς 11,8
8 ΣΚΑΪ Survivor 10,3
9 OPEN Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 1,1
10 OPEN Real View 2

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 STAR MasterChef 18,7
2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 17,1
3 ALPHA Να μ’ αγαπάς 16,4
4 ALPHA Άγιος Έρωτας 14,2
5 MEGA Μια νύχτα μόνο 10,2
6 ANT1 Grand Hotel 9,4
7 ΣΚΑΪ Survivor 9,3
8 MEGA Η γη της ελιάς 5,9
9 OPEN Real View 2,7
10 OPEN Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 1

ENIKOS NETWORK

