Τηλεθέαση (2/2): Ποιοι βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις το βράδυ της Δευτέρας

Στην prime time ζώνη, το MasterChef κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό με 18,7%, ενώ στο σύνολο την πρώτη θέση κατέκτησε η σειρά «Να μ’ αγαπάς» με 20,2%.

Υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Ράδιο Αρβύλα» και ο «Άγιος Έρωτας», επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε ψυχαγωγία και μυθοπλασία.

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%) 1 ALPHA Να μ’ αγαπάς 20,2 2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 18,6 3 ALPHA Άγιος Έρωτας 16,2 4 ANT1 Grand Hotel 14 5 STAR MasterChef 13,6 6 MEGA Μια νύχτα μόνο 12 7 MEGA Η γη της ελιάς 11,8 8 ΣΚΑΪ Survivor 10,3 9 OPEN Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 1,1 10 OPEN Real View 2

Δυναμικό