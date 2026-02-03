Τηλεθέαση (2/2): Ποιοι βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις το βράδυ της Δευτέρας

Στην prime time ζώνη, το MasterChef κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό με 18,7%, ενώ στο σύνολο την πρώτη θέση κατέκτησε η σειρά «Να μ’ αγαπάς» με 20,2%.
Υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Ράδιο Αρβύλα» και ο «Άγιος Έρωτας», επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε ψυχαγωγία και μυθοπλασία.
Σύνολο
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Σύνολο (%)
|1
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|20,2
|2
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|18,6
|3
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|16,2
|4
|ANT1
|Grand Hotel
|14
|5
|STAR
|MasterChef
|13,6
|6
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|12
|7
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|11,8
|8
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|10,3
|9
|OPEN
|Η απλή μέθοδος των τριών (Ε)
|1,1
|10
|OPEN
|Real View
|2
Δυναμικό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Δυναμικό (%)
|1
|STAR
|MasterChef
|18,7
|2
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|17,1
|3
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|16,4
|4
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|14,2
|5
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|10,2
|6
|ANT1
|Grand Hotel
|9,4
|7
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|9,3
|8
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|5,9
|9
|OPEN
|Real View
|2,7
|10
|OPEN
|Η απλή μέθοδος των τριών (Ε)
|1