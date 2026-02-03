Ηράκλειο: Συνελήφθη 19χρονος που κατηγορείται ότι «γάζωσε» το σπίτι και το αυτοκίνητο ενός 35χρονου – Τι ισχυρίστηκε

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (03/02) ο 19χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος κατηγορείται ότι «γάζωσε» το σπίτι και πυροβόλησε το αυτοκίνητο ενός 35χρονου από το χωριό Παράνυμφοι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Ο 19χρονος παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο Α.Τ Αστερουσίων και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με την καταγγελία που έκανε σε βάρος του ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και του οχήματος.

Υπενθυμίζεσαι ότι το περιστατικό έγινε προχθές τα ξημερώματα. Ο 19χρονος κατηγορείται ότι με ένα πιστόλι πυροβόλησε δύο φορές την οικία του καταγγέλλοντα και μία φορά το αυτοκίνητό του.