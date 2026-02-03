Ηράκλειο: Συνελήφθη 19χρονος που κατηγορείται ότι «γάζωσε» το σπίτι και το αυτοκίνητο ενός 35χρονου – Τι ισχυρίστηκε

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη στο Ηράκλειο 19χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι «γάζωσε» το σπίτι και πυροβόλησε το αυτοκίνητο ενός 35χρονου από τους Παράνυμφους.
  • Ο 19χρονος παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο Α.Τ Αστερουσίων και συνελήφθη, ωστόσο ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την καταγγελία.
  • Το περιστατικό συνέβη προχθές τα ξημερώματα, με τον κατηγορούμενο να φέρεται ότι πυροβόλησε δύο φορές την οικία και μία φορά το αυτοκίνητο του 35χρονου με πιστόλι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

peripoliko

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (03/02) ο 19χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος κατηγορείται ότι «γάζωσε» το σπίτι και πυροβόλησε το αυτοκίνητο ενός 35χρονου από το χωριό Παράνυμφοι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Ο 19χρονος παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο Α.Τ Αστερουσίων και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με την καταγγελία που έκανε σε βάρος του ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και του οχήματος.

Υπενθυμίζεσαι ότι το περιστατικό έγινε προχθές τα ξημερώματα. Ο 19χρονος κατηγορείται ότι με ένα πιστόλι πυροβόλησε δύο φορές την οικία του καταγγέλλοντα και μία φορά το αυτοκίνητό του.

07:55 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

