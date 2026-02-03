ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό – Πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών

Σύνοψη από το

  • Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε τρίωρη στάση εργασίας την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, από τις 12:00 έως 15:00, για τους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα στην Αττική. Βασικό αίτημα είναι η άμεση επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού.
  • Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30, η οποία θα ακολουθηθεί από πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.
  • Μεταξύ των αιτημάτων της πορείας περιλαμβάνονται η διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό – Πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση Στάσης Εργασίας την Τρίτη, 3 του Φλεβάρη, από τις  12:00 έως 15.00 για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας, στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30μμ, απαιτώντας να εκδοθεί  άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών με αιτήματα:

  • τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού,
  • τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων
  • , την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
  • τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου,
  • την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τις ομοσπονδίες «να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των συνάδελφων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.

