Παλαιό Φάληρο: Ζαρντινιέρες αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και έπεσαν στο πεζοδρόμιο

  • Ζαρντινιέρες αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο πεζοδρόμιο, μπροστά από ένα κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο, το βράδυ της Δευτέρας (02/02).
  • Από την πτώση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ κομμάτια από τις ζαρντινιέρες διασκορπίστηκαν στο έδαφος.
  • Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς υπάρχουν και άλλες ζαρντινιέρες που παραμένουν χαλαρές, με ορατό τον κίνδυνο να αποκολληθούν.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ζαρντινιέρες αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο πεζοδρόμιο, μπροστά από ένα κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο, και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου, το βράδυ της Δευτέρας (02/02).

Το ευτυχές είναι πως από την πτώση, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ κομμάτια από τις ζαρντινιέρες διασκορπίστηκαν στο έδαφος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Action24 δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Όπως λένε, υπάρχουν και άλλες ζαρντινιέρες που παραμένουν ανοιχτές ή χαλαρές, με ορατό τον κίνδυνο να αποκολληθούν και να πέσουν.

 

 

