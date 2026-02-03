Λατινικές χύτρες και ελληνικές κατσαρόλες: Τα κεραμικά αποκαλύπτουν τη συνύπαρξη της ρωμαϊκής και ελληνικής μαγειρικής σε ιταλική αποικία

Μια διεπιστημονική μελέτη στις αρχαίες Φρεγέλλες δείχνει ότι δύο διακριτές γαστρονομικές παραδόσεις χρησιμοποιούσαν τα ίδια μαγειρικά σκεύη, τα οποία παράγονταν τοπικά με πανομοιότυπες πρώτες ύλες και τεχνικές.

Μόνο το σχήμα των αγγείων διέφερε. Το 328 π.Χ., η Ρώμη ίδρυσε την αποικία των Φρεγελλών στο νότιο Λάτιο (Ιταλία), σε ένα στρατηγικό σταυροδρόμι δρόμων και ποταμών. Αυτή η πόλη, η οποία καταστράφηκε το 125 π.Χ. και δεν ξαναχτίστηκε ποτέ, αναδείχθηκε σε ένα συναρπαστικό αρχαιολογικό εργαστήριο, όπου απόγονοι Λατίνων αποίκων, Σαμνίτες και αριστοκράτες φοινικικής καταγωγής ζούσαν δίπλα-δίπλα.

Τώρα, μια επιστημονική μελέτη εξέτασε μια καθημερινή πτυχή αυτής της συνύπαρξης: τα κεραμικά μαγειρικής.

Και το συμπέρασμα είναι αποκαλυπτικό: Παρά τη χρήση διαφορετικών τύπων χυτρών και κατσαρολών, χαρακτηριστικών των αντίστοιχων γαστρονομικών τους παραδόσεων, οι κάτοικοι των Φρεγελλών χρησιμοποιούσαν σκεύη κατασκευασμένα από τα ίδια υλικά, τις ίδιες συνταγές πάστας πηλού και τις ίδιες τεχνικές όπτησης κεραμικής (ψησίματος).

Στην ουσία, διαφορετικές κατσαρόλες, αλλά οι ίδιες συνταγές κατασκευής.

Η έρευνα διεξήχθη από μια διεθνή ομάδα αρχαιολόγων και γεωλόγων από τα πανεπιστήμια της Πάδοβας, της Βιέννης, το Τηλεματικό Πανεπιστήμιο San Raffaele και το Πανεπιστήμιο Babeș-Bolyai.

Ο στόχος τους ήταν σαφής:

Nα προσδιορίσουν εάν τα μαγειρικά κεραμικά ρωμαϊκής-λατινικής και ελληνικής παράδοσης (από τη Μεγάλη Ελλάδα) που βρέθηκαν στα σπίτια των Φρεγελλών ήταν εισαγόμενα από τις αντίστοιχες περιοχές προέλευσής τους ή, αντίθετα, παράγονταν τοπικά — κάτι που θα έριχνε φως στην οργάνωση των τεχνιτών και την πολιτισμική αλληλεπίδραση στην αποικία.

Το στοιχείο στα σχήματα: Λατινικές χύτρες και ελληνικές κατσαρόλες

Το σημείο εκκίνησης ήταν μια τυπολογική μελέτη θραυσμάτων κοινής (μη λεπτής) κεραμικής που βρέθηκαν σε τέσσερις domus (οικίες) στην ανατολική συνοικία της πόλης.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν δύο σαφώς διαφοροποιημένα σύνολα με βάση το σχήμα, τα οποία συνδέονται με διαφορετικές μαγειρικές πρακτικές. Από την μία πλευρά υπήρχαν οι ρωμαϊκές-λατινικές (RL) μορφές: σφαιρικές χύτρες (ollae) για βράσιμο, καπάκια για ψήσιμο (testi) και ανοιχτές, ρηχές κατσαρόλες (patinae) για τηγάνισμα ή καβούρδισμα.

Από την άλλη πλευρά εμφανίστηκαν μορφές τυπικές της Μεγάλης Ελλάδας και της νότιας Ιταλίας (MG): όπως η χύτρα (ένα αγγείο με στρογγυλή βάση για βράσιμο) και η λοπάς (ένα πλατύ μπολ για σιγομαγείρεμα, ιδανικό για ψάρια). Στα τρία από τα τέσσερα ανασκαμμένα σπίτια, και οι δύο τύποι βρέθηκαν αναμεμειγμένοι, αποδεικνύοντας ότι οι κάτοικοί τους εφάρμοζαν ή ήταν εκτεθειμένοι και στις δύο γαστρονομικές παραδόσεις.

Σε ένα τέταρτο σπίτι, υπήρχαν μόνο σκεύη ρωμαϊκού-λατινικού τύπου.

Το επιστημονικό ερώτημα ήταν αναπόφευκτο: υποδήλωναν αυτές οι διαφορές στη μορφή επίσης διαφορές στην προέλευση, την πρώτη ύλη ή την τεχνολογία κατασκευής; Για να απαντήσουν σε αυτό, οι ερευνητές επέλεξαν 39 δείγματα αυτών των κεραμικών και τα υπέβαλαν σε μια σειρά αναλυτικών τεχνικών. Αρχικά έγινε μακροσκοπική παρατήρηση και οπτική μικροσκοπία για την εξέταση των εγκλεισμάτων (των «προσμίξεων» που προστίθενται στον πηλό).

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν φθορισμό ακτίνων Χ για να προσδιορίσουν τη χημική σύσταση των στοιχείων, περίθλαση ακτίνων Χ για να ταυτοποιήσουν τα παρόντα ορυκτά και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης για να εξετάσουν τη μικροδομή και να εκτιμήσουν τη θερμοκρασία όπτησης.

Τα αποτελέσματα, τα οποία συνέκλιναν σε όλες τις τεχνικές, ήταν εντυπωσιακά σαφή.

Τα 38 από τα 39 δείγματα σχημάτισαν μια ενιαία, κυρίαρχη σύσταση και πετρογραφική ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το αν επρόκειτο για μια ρωμαϊκή olla ή μια ελληνική χύτρα, είχαν κατασκευαστεί από την ίδια πάστα. Μόνο ένα δείγμα — μια ελληνική λοπάς — διέφερε στη σύσταση, ένα «μεμονωμένο» εύρημα που πιθανότατα ήταν εισαγόμενο.

Η ανάλυση προσδιόρισε ότι τα κεραμικά της κυρίαρχης ομάδας κατασκευάστηκαν από έναν πλούσιο σε σίδηρο και φτωχό σε ασβέστιο πηλό, τύπου ιλλίτη-μοσχοβίτη.

Αυτός ο πηλός είναι συμβατός με τις τεταρτογενείς ποτάμιες και λιμναίες αποθέσεις της κοιλάδας Latina, όπου βρίσκονται οι Φρεγέλλες, ή με τις ολιγο-μειοκαινικές χαοτικές αργίλους της κοιλάδας του ποταμού Sacco.

Με άλλα λόγια, επρόκειτο για τοπικό πηλό. Όμως, το πιο αποκαλυπτικό εύρημα βρισκόταν στα εγκλείσματα.

Η πάστα περιείχε ένα φυσικό μείγμα κόκκων χαλαζία, θραυσμάτων ασβεστόλιθου και ηφαιστειακών ορυκτών (όπως κλινοπυρόξενο, καλιοιούχο άστριο και λευκίτη).

Το στρογγυλεμένο σχήμα και το παρόμοιο μέγεθος αυτών των κόκκων υποδηλώνουν ότι δεν επιλέχθηκαν και προστέθηκαν ξεχωριστά από τον αγγειοπλάστη.

Αντίθετα, ο αγγειοπλάστης χρησιμοποίησε απευθείας μια προσχωσιγενή άμμο που περιείχε ήδη αυτό το φυσικό μείγμα.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν έναν πειστικό γεωλογικό χάρτη: ο χαλαζίας μπορεί να προήλθε από τα βουνά στα βόρεια, μεταφερόμενος από τον ποταμό Λίρι.

Τα ασβεστολιθικά θραύσματα από τις μεσοζωικές ανθρακικές πλατφόρμες στα νότια και νοτιοανατολικά, ή από τεταρτογενείς τραβερτίνες· και τα ηφαιστειακά ορυκτά από πυροκλαστικές ροές που βρίσκονται στα δυτικά, κοντά στο Τσεκάνο (Ceccano).

Το πιο πιθανό είναι ότι οι αγγειοπλάστες των Φρεγελλών συνέλεγαν τις πρώτες ύλες τους κοντά στη συμβολή των ποταμών Σάκκο και Λίρι, όπου οι άμμοι και από τις δύο υδάτινες οδούς —η καθεμία με διαφορετικά γεωλογικά συστατικά— αναμειγνύονταν φυσικά, δημιουργώντας το τέλειο «συστατικό».

Ελεγχόμενη όπτηση χαμηλής θερμοκρασίας

Η μελέτη της μικροδομής και της ορυκτολογίας δείχνει ότι οι αγγειοπλάστες έψηναν αυτά τα κεραμικά σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία, γύρω στους 850°C, και υπό καλά ελεγχόμενες ατμοσφαιρικές συνθήκες (γεγονός που δίνει στα περισσότερα αγγεία ένα ομοιόμορφο κοκκινωπό-κίτρινο χρώμα).

Αυτή η τεχνική επιλογή ήταν έξυπνη.

Η συμπερίληψη θραυσμάτων ασβεστόλιθου στην πάστα ενέχει κινδύνους:

Εάν η θερμοκρασία όπτησης είναι πολύ υψηλή, ο ασβεστόλιθος αποσυντίθεται, δημιουργεί πίεση και προκαλεί ρωγμές ή σπάσιμο στο αγγείο (ασβεστοποίηση).

Οι αγγειοπλάστες των Φρεγελλών, εξοικειωμένοι με το υλικό τους, χρησιμοποιούσαν μια θερμοκρασία αρκετά υψηλή ώστε να σκληρύνει το κεραμικό, αλλά ταυτόχρονα αρκετά χαμηλή ώστε να διατηρηθούν τα ανθρακικά άλατα και να αποφευχθεί η καταστροφή τους.

Η ισχνή παρουσία γκελενίτη, ενός ορυκτού που σχηματίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες, επιβεβαιώνει ότι αυτό το κρίσιμο όριο δεν ξεπεράστηκε.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πιθανότατα χρησιμοποιούσαν καμίνια ανωρεύματος, τα οποία ήταν κοινά στην περιοχή εκείνη την εποχή.

Ένα πολυπολιτισμικό εργαστήριο στην αποικία

Τα συμπεράσματα της μελέτης σκιαγραφούν μια συγκεκριμένη και καινοτόμα εικόνα των Φρεγελλών της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας.

Η συντριπτική πλειονότητα των μαγειρικών σκευών, τόσο ρωμαϊκού-λατινικού όσο και ελληνικού στυλ, παραγόταν τοπικά. Αυτό υποδηλώνει την παρουσία μιας ενεργής και ζωντανής κοινότητας τεχνιτών στην πόλη.

Το βασικό εύρημα είναι ότι μια ενιαία πάστα, με πανομοιότυπες τοπικές πρώτες ύλες και μια κοινή τεχνολογία όπτησης, χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή δύο διαφορετικών ρεπερτορίων μορφών. Αυτό εγείρει δύο πιθανότητες, όπως σημειώνουν οι συγγραφείς: Κατείχε μια ενιαία κοινότητα τεχνιτών την ευρεία και εξειδικευμένη γνώση για να παράγει μορφές από διαφορετικές γαστρονομικές παραδόσεις, ή υπήρχαν πολλαπλές κοινότητες που μοιράζονταν διάφορες πτυχές της τεχνολογίας παραγωγής —συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, των συνταγών πάστας και των διαδικασιών όπτησης— αλλά παρήγαγαν ξεχωριστά τις συγκεκριμένες μορφές που ήταν κοινές στις αντίστοιχες μαγειρικές τους παραδόσεις;

Αν και η μελέτη δεν μπορεί να επιλύσει πλήρως αυτό το ερώτημα, τα στοιχεία δείχνουν έντονα προς μια εντατική τεχνολογική ανταλλαγή ή προς ένα ενιαίο εργαστήριο που εξυπηρετούσε ένα πολυπολιτισμικό πελατολόγιο.

Δεν επρόκειτο για απομονωμένες κοινότητες που εισήγαγαν τα δικά τους μαγειρικά σκεύη, αλλά για ομάδες που, στην καθημερινή τους ζωή, χρησιμοποιούσαν αντικείμενα φτιαγμένα με την ίδια τοπική «συνταγή», προσαρμόζοντας μόνο το τελικό σχήμα στα κληρονομημένα γούστα ή τα γαστρονομικά τους έθιμα.

Το μεμονωμένο κομμάτι που αποκλίνει από αυτό το πρότυπο —η λοπάς που αναφέρθηκε παραπάνω— υποδηλώνει ότι περιστασιακά έφταναν στις Φρεγέλλες και κεραμικά από άλλες περιοχές.

Η σύστασή του, η οποία στερείται ανθρακικών αλάτων και είναι πλουσιότερη σε άστριο, μοιάζει με εκείνη της κεραμικής παραγωγής της Ρώμης και της Κοιλάδας του Τίβερη, που είναι κοινή στο Λάτιο, αλλά η ελληνική του μορφή δεν είναι τυπική αυτής της παραγωγής.

Θα μπορούσε, επομένως, να είναι μια εισαγωγή από ένα εργαστήριο που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί στο νότιο Λάτιο ή την Καμπανία.

Αυτή η μελέτη προχωρά πέρα από την απλή κατηγοριοποίηση της κεραμικής, αναδεικνύοντας μέσω της ανάλυσης αντικειμένων καθημερινότητας, τον τρόπο με τον οποίο η πολιτισμική συνύπαρξη σε μια ρωμαϊκή αποικία πήρε υλική μορφή. Αποκαλύπτει ότι, στον τομέα της μαγειρικής και της παραγωγής αγγειοπλαστικής, οι πολιτισμικές διαφορές διατηρήθηκαν στην επιφάνεια, αλλά διαλύθηκαν στην υλική και τεχνολογική βάση.

Όπως καταλήγουν οι ερευνητές, οι κάτοικοι των Φρεγελλών, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, χρησιμοποιούσαν τις ίδιες πρώτες ύλες, συνταγές πάστας και διαδικασίες όπτησης για να παράγουν ρωμαϊκά-λατινικά (RL) και ελληνοπρεπή (MG) κεραμικά. Μόνο τα σχήματα διαφέρουν.

Αυτό αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι η συνάντηση μεταξύ Ρωμαίων, Λατίνων και ελληνικών επιρροών από τον νότο σε αυτή την αποικία δεν ήταν μια απλή παράθεση εθίμων, αλλά μια βαθιά αφομοίωση στις παραγωγικές διαδικασίες, δημιουργώντας μια υβριδική και μοναδική υλική ταυτότητα στις εστίες της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας.