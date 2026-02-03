Χωρίς ταξί η Αττική σήμερα και αύριο – Συγκέντρωση και πορεία προς το Μαξίμου

  • Οι ιδιοκτήτες ταξί στην Αττική πραγματοποιούν 48ωρη απεργία την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.
  • Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ και στη Θεσσαλονίκη οι οδηγοί ταξί προχωρούν σε 24ωρη απεργία με πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
  • Τα αιτήματα περιλαμβάνουν την αντίθεση στην βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, την απαίτηση για ξεκάθαρο πλαίσιο έργου, την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και τέλος στην τεκμαρτή φορολογική επιδρομή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χωρίς ταξί η Αττική σήμερα και αύριο – Συγκέντρωση και πορεία προς το Μαξίμου

Από τις 06: 00 το πρωί τράβηξαν ξανά χειρόφρενο οι ιδιοκτήτες ταξί με 48ωρη απεργία για την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής». Την Τετάρτη, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Μεταξύ των αιτημάτων, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου είναι:

  • Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
  • Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στρέφονται σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ:

  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
  • στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

07:55 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

