Οι αθλητικές μεταδόσεις 3/2/2026

Σύνοψη από το

  • Η Εθνική πόλο γυναικών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, σε έναν αγώνα που ξεχωρίζει στις σημερινές μεταδόσεις.
  • Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αγωνίζονται στην Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν την Ντουμπάι και τους «πράσινους» να υποδέχονται τη Ρεάλ Μαδρίτης.
  • Στο Basketball Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τόφας, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πλήθος άλλων αθλητικών γεγονότων από τένις έως ποδόσφαιρο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Η μάχη της Εθνικής πόλο γυναικών με την Ουγγαρία, για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, οι αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αντίστοιχα και το ματς της  ΑΕΚ με την Τόφας, για το Basketball Champions League, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Ολυμπιακός Euroleague

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Οστράβα

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – PSV Αϊντχόφεν UEFA Youth League

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών Πρώτος ημιτελικός

19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Βαλένθια Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό Euroleague

21:00 Novasports 3HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:05 Novasports Extra 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρί Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Μίλαν Serie A

22:00 Action 24 Άρσεναλ – Τσέλσι Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρσέιγ – Ρεν Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Χαρτς Scottish Premiership

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς η μακροζωία συνδέεται με τη στάση του σώματος – Πώς να τη βελτιώσουμε

Το μυστικό για να ζεστάνετε το φαγητό που περίσσεψε και να γίνει ακόμη πιο νόστιμο

Ελαιόλαδο: Πότε αναμένεται να αλλάξει η τιμή του- Πόσο πωλείται σήμερα ο «ελληνικός χρυσός»

ΑΑΔΕ: Στο «μικροσκόπιο» γάμοι, βαφτίσεις, catering – Τι αλλάζει μετά το Πάσχα – Όλες οι νέες πληροφορίες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:48 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 3/2/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 3/2/2026.
05:38 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 3/2/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 3/2/2026.
18:18 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Άγιος Έρωτας: Η μικρή Ελευθερία δεν θέλει τους νέους της γονείς και η Χλόη καταφεύγει στον πατέρα Νικόλαο

Όσα θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” στις 22:00 στον Alp...
18:07 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

MasterChef 10: Το πρώτο Mystery Box έχει την παιχνιδιάρικη υπογραφή του Πάνου Ιωαννίδη

Μετά τις πρώτες εβδομάδες και τις διαδικασίες, που προηγήθηκαν, 14 διαγωνιζόμενοι της πρώτης μ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα