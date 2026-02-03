Καρίμ Μπενζεμά: Επισημοποιήθηκε η «βόμβα» της μεταγραφής τους στην Αλ Χιλάλ

Ο Καρίμ Μπενζεμά γύρισε σελίδα στην καριέρα του, υπογράφοντας στην Αλ Χιλάλ ύστερα από έντονη διαφωνία με την Αλ Ιτιχάντ σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο Γάλλος επιθετικός, που είχε αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πρώην ομάδα του, διαφώνησε με τους οικονομικούς όρους της νέας πρότασης, θεωρώντας τους προσβλητικούς και κατώτερους της αξίας του.

Η Αλ Ιτιχάντ προσπάθησε να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή, αλλά η πρόταση που κατέθεσε κρίθηκε από τον Μπενζεμά «σαν να έπαιζε δωρεάν». Ο 36χρονος στράικερ ένιωσε θιγμένος από τη στάση της διοίκησης και αποφάσισε να αποχωρήσει. Την ίδια στιγμή, η Αλ Χιλάλ παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις και κινήθηκε άμεσα, εξασφαλίζοντας την υπογραφή του πρώην άσου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Μπενζεμά θα συνεχίσει πλέον στην πρωτοπόρο του σαουδαραβικού πρωταθλήματος, υπό τις οδηγίες του Σιμόνε Ιντζάγκι, πλαισιωμένος από σπουδαίους συμπαίκτες όπως οι Νούνιες, Κουλιμπαλί και Νέβες. Με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ, ο Γάλλος επιθετικός μέτρησε 83 συμμετοχές, 54 γκολ και 17 ασίστ, ενώ πέρυσι κατέκτησε το νταμπλ, όντας ο ηγέτης της ομάδας.

Η μεταγραφή του έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, θεωρώντας ότι το fund που διαχειρίζεται τις ομάδες Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ και Αλ Χιλάλ δεν τηρεί ίση μεταχείριση. Η Αλ Νασρ του Ρονάλντο βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από την Αλ Χιλάλ, γεγονός που προμηνύει σκληρή μάχη ανάμεσα στους δύο πρώην συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή τη φορά σε διαφορετικά στρατόπεδα.