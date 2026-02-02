Ιαπωνία: Παίκτης του βόλεϊ χτύπησε κατά λάθος επόπτη, «βούτηξε» και υποκλίθηκε για να ζητήσει συγγνώμη – Τι είναι το Dogeza – ΒΙΝΤΕΟ

Λέγεται Γιούκι Νισίντα είναι 26 ετών, αριστερόχειρας διαγώνιος και εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες βόλεϊ στον κόσμο. Αγωνίζεται στην Οσάκα και στην Ιαπωνία θεωρείται είδωλο.

Αυτό αποδείχθηκε ξεκάθαρα στο φετινό All Star Game στο Κόμπε, μπροστά σε 9.500 θεατές, όπου το θέαμα είχε την τιμητική τους. Την παράσταση έκλεψε και πάλι ο Νισίντα, καθώς στη διάρκεια ενός διαγωνισμού σερβίς ακριβείας, όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να σημαδέψουν συγκεκριμένες ζώνες, ο Ιάπωνας σταρ αστόχησε και η μπάλα κατέληξε στον ώμο μιας επόπτριας.

Μόλις το αντιλήφθηκε, ξεκίνησε ένα σπριντ και βούτηξε στο τάραφλεξ, καταλήγοντας μπροστά της σε πλήρη στάση προσκύνησης.

Τι είναι το “Dogeza”

Η κίνηση που έκλανε ο Νισίντα είναι άμεσα συνυφασμένη με την παράδοση της χώρας. Ήταν το λεγόμενο «Dogeza», μια βαθιά ριζωμένη χειρονομία της ιαπωνικής κουλτούρας, που περιλαμβάνει γονάτισμα και τοποθέτηση του μετώπου στο έδαφος. Όσο για τη σημασία του, χρησιμοποιείται για να εκφράσει ειλικρινή συγγνώμη, σεβασμό ή πλήρη μεταμέλεια.