Εξαφανίστηκε 16χρονη από τα Άνω Πατήσια – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σύνοψη από το

  • Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Μαρίας Β. από τα Άνω Πατήσια.
  • Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν τις πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου 2026, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.
  • Η Μαρία Β. έχει ύψος 1,66 μ., σκούρα καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ φορούσε μαύρο μπουφάν και άσπρα αθλητικά παπούτσια. Όποιος έχει πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 116000.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Μαρίας Β. από τα Άνω Πατήσια.

Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν τις πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου 2026.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 1/2/2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Β. έχει ύψος 1,66 μ., έχει βάρος 55 κιλά, έχει σκούρα καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν και άσπρα αθλητικά παπούτσια, ενώ έχει σκουλαρίκι στην μύτη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που κάνουν μαζί τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Δύο παιδιά με γρίπη στις ΜΕΘ – Συνεχίζεται η απειλή των εποχικών λοιμώξεων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 132 μόνιμες προσλήψεις: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Σημαντικά κέρδη στο Χρηματιστήριο – Έκλεισε με άνοδο 1,38%

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:37 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Καιρός: Έρχεται νέο διπλό κύμα κακοκαιρίας με λασποβροχές και ισχυρούς νοτιάδες – Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Νέα επιδείνωση του καιρού προανήγγειλε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας γ...
19:31 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Αγιόκαμπος: «Μια στιγμή μπορεί να σε τελειώσει για μια ζωή» λέει ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου που «χτυπήθηκε» για τρίτη φορά από την κακοκαιρία – «Είχα όνειρα, όλα κατέρρευσαν»

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στον Αγιόκαμπο Λάρισας, που βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσ...
19:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

«Νίκος ο τυροπιτάς»: Την Τρίτη η κηδεία του στη Νέα Σμύρνη – Η ιστορία του θρυλικού μαγαζιού, ο Πανιώνιος και η ΛΑΝΣ

Θλίψη σκόρπισε στη Νέα Σμύρνη και στην οικογένεια του Πανιωνίου, η είδηση του θανάτου του Νίκο...
18:35 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Βόλος: Επέστρεψε στη φυλακή ο 39χρονος που χτύπησε αλύπητα τη μητέρα του και απείλησε να την σκοτώσει

Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και δη με θύμα τη μάνα και δράστη τον γιο της εκδικάστηκε, με...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα