Εξαφανίστηκε 16χρονη από τα Άνω Πατήσια – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Μαρίας Β. από τα Άνω Πατήσια.

Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν τις πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου 2026.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 1/2/2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Β. έχει ύψος 1,66 μ., έχει βάρος 55 κιλά, έχει σκούρα καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν και άσπρα αθλητικά παπούτσια, ενώ έχει σκουλαρίκι στην μύτη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.