Γιάννης Νιάρρος για την σειρά «Οι Αθώοι»: «Είναι ένας ρόλος που δεν μου πάει καθόλου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάννης Νιάρρος βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» και μίλησε για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του MEGA, «Οι Αθώοι».
  • Ο ταλαντούχος ηθοποιός εξήγησε ότι τον κέρδισε το σενάριο των «Αθώων», καθώς «ήταν ωραίο το σενάριο, ήταν ένας ρόλος που δεν μου πάει καθόλου, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ».
  • Αναφερόμενος στον χαρακτήρα που υποδύεται, τόνισε πως «είναι ένας ρόλος κόντρα. Πέρα από παράφορα ερωτευμένος, έχει σύνδρομο κατωτερότητας», ενώ χαρακτήρισε την προσέγγιση της σειράς κινηματογραφική.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γιάννης Νιάρρος για την σειρά «Οι Αθώοι»: «Είναι ένας ρόλος που δεν μου πάει καθόλου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ»

Ο Γιάννης Νιάρρος βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» και μίλησε στη Φαίη Σκορδά και την παρέα της για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του MEGA, «Οι Αθώοι». Ο ταλαντούχος ηθοποιός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στον ρόλο του, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στη δική του σχέση με το θέατρο.

Ο Γιάννης Νιάρρος εξήγησε ότι αρχικά δεν είχε σκοπό να συμμετάσχει σε κάποια τηλεοπτική παραγωγή, καθώς όπως είπε, «είχα προτάσεις, αλλά δεν είχα χρόνο και διάθεση, στο θέατρο διπλοδούλευα». Όπως σημείωσε, το σενάριο των «Αθώων» τον κέρδισε αμέσως, καθώς «ήταν ωραίο το σενάριο, ήταν ένας ρόλος που δεν μου πάει καθόλου, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ήταν το καλό παιδί ή ο ανώμαλος».

Αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στον χαρακτήρα που υποδύεται, ο ηθοποιός εξήγησε ότι πρόκειται για έναν ρόλο με βάθος και εσωτερικές αντιθέσεις. «Ο ρόλος είχε ένα challenge για μένα, δεν ήταν να παίξω τον γκόμενο. Είναι ένας ρόλος κόντρα. Πέρα από παράφορα ερωτευμένος, έχει σύνδρομο κατωτερότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η σκηνοθετική προσέγγιση της σειράς θυμίζει κινηματογράφο: «Ήταν κινηματογραφική η αντιμετώπιση, με την έννοια του χρόνου. Η φωτογραφία είναι συγκλονιστική. Η Ελένη Ζιώγα φέρνει το σενάριο στον σημερινό θεατή με το δικό της μάτι».

Τέλος, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως «σήμερα έχουμε την πρώτη προβολή» της σειράς, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και σε μία λιγότερο επιτυχημένη στιγμή της καριέρας του: «Έχω παίξει στην Επίδαυρο με μεγάλη… αποτυχία. Δεν είναι η ροπή μου το αρχαίο θέατρο και η Επίδαυρος», είπε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που κάνουν μαζί τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Δύο παιδιά με γρίπη στις ΜΕΘ – Συνεχίζεται η απειλή των εποχικών λοιμώξεων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 132 μόνιμες προσλήψεις: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Σημαντικά κέρδη στο Χρηματιστήριο – Έκλεισε με άνοδο 1,38%

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
16:45 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Προσέξτε την υγεία σας»

Δύσκολες στιγμές για τον Κώστα Σόμμερ, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπως γνωστ...
06:48 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Πιο συγκρατημένος είναι φέτος ο Λιάγκας» – Τι δήλωσε για «Καλημέρα Ελλάδα»

Για τα φετινά τηλεοπτικά πρόσωπα αλλά και τις κόντρες ανάμεσα στα πάνελ μίλησε η έμπειρη δημοσ...
02:16 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ο make up artist Θάνος Βογιατζής θεωρεί «υπερβολικές» τις Ελληνίδες στο μακιγιάζ – Τι δήλωσε για Ναταλία Γερμανού και Μιμή Ντενίση

«Υπερβολικές λόγω ανασφάλειας» θεωρεί τις Ελληνίδες που συνεργάζεται στον χώρο του θεάματος ο ...
19:27 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ρία Ελληνίδου: Μου τη σπάει η ενασχόληση των ΜΜΕ με την προσωπική μου ζωή

Στο πλατό της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha, βρέθηκε η Ρία ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα