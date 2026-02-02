Γιάννης Νιάρρος για την σειρά «Οι Αθώοι»: «Είναι ένας ρόλος που δεν μου πάει καθόλου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ»

Ο Γιάννης Νιάρρος βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» και μίλησε στη Φαίη Σκορδά και την παρέα της για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του MEGA, «Οι Αθώοι». Ο ταλαντούχος ηθοποιός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στον ρόλο του, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στη δική του σχέση με το θέατρο.

Ο Γιάννης Νιάρρος εξήγησε ότι αρχικά δεν είχε σκοπό να συμμετάσχει σε κάποια τηλεοπτική παραγωγή, καθώς όπως είπε, «είχα προτάσεις, αλλά δεν είχα χρόνο και διάθεση, στο θέατρο διπλοδούλευα». Όπως σημείωσε, το σενάριο των «Αθώων» τον κέρδισε αμέσως, καθώς «ήταν ωραίο το σενάριο, ήταν ένας ρόλος που δεν μου πάει καθόλου, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ήταν το καλό παιδί ή ο ανώμαλος».

Αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στον χαρακτήρα που υποδύεται, ο ηθοποιός εξήγησε ότι πρόκειται για έναν ρόλο με βάθος και εσωτερικές αντιθέσεις. «Ο ρόλος είχε ένα challenge για μένα, δεν ήταν να παίξω τον γκόμενο. Είναι ένας ρόλος κόντρα. Πέρα από παράφορα ερωτευμένος, έχει σύνδρομο κατωτερότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η σκηνοθετική προσέγγιση της σειράς θυμίζει κινηματογράφο: «Ήταν κινηματογραφική η αντιμετώπιση, με την έννοια του χρόνου. Η φωτογραφία είναι συγκλονιστική. Η Ελένη Ζιώγα φέρνει το σενάριο στον σημερινό θεατή με το δικό της μάτι».

Τέλος, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως «σήμερα έχουμε την πρώτη προβολή» της σειράς, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και σε μία λιγότερο επιτυχημένη στιγμή της καριέρας του: «Έχω παίξει στην Επίδαυρο με μεγάλη… αποτυχία. Δεν είναι η ροπή μου το αρχαίο θέατρο και η Επίδαυρος», είπε.