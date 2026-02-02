Βόλος: Επέστρεψε στη φυλακή ο 39χρονος που χτύπησε αλύπητα τη μητέρα του και απείλησε να την σκοτώσει

Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και δη με θύμα τη μάνα και δράστη τον γιο της εκδικάστηκε, μετά την έφεση που ασκήθηκε, την Παρασκευή στο Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 8 Ιανουαρίου όταν ο 39χρονος έπιασε από τον λαιμό τη μητέρα του και την πέταξε στο πάτωμα. Στη συνέχεια την κλώτσησε και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Ο κατηγορούμενος πήγε σε καφέ της γειτονιάς και ζήτησε χρήματα από 72χρονο θαμώνα. Όταν ο ηλικιωμένος του αρνήθηκε, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και αποχώρησε. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι όπου διέμενε τους τελευταίους μήνες με την 67χρονη μητέρα του. Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του είχε πετάξει σακούλα με αντικείμενα που είχε μαζέψει ο ίδιος από κάδους. Την έπιασε από τον λαιμό, την έριξε στο πάτωμα, τη χτυπούσε επανειλημμένα και πάνω στα νεύρα του έσπασε δύο τηλεοράσεις, πόρτες, τζαμαρίες, ηλεκτρική σκούπα και τραπεζάκι, ενώ μάλιστα απείλησε την 67χρονη ότι θα τη μαχαιρώσει.

Η γυναίκα, λόγω των χτυπημάτων που είχε υποστεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.

Πρωτόδικα, η μητέρα του κατηγορουμένου είχε καταθέσει ότι φοβάται για τη ζωή της, περιγράφοντας δύσκολη συμβίωση και αναφέροντας ότι ο γιος της είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και είχε συχνά μαχαίρια στο δωμάτιό του. Ο κατηγορούμενος είχε αρνηθεί να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Στη συζήτηση της έφεσης, η παθούσα ζήτησε την αποφυλάκιση του γιου της καθώς επιθυμεί να τον φροντίσει, επικαλούμενη ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο ίδιος μετήχθη στο δικαστήριο από τις φυλακές όπου κρατείται και υποστήριξε το ίδιο αίτημα.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και απειλή, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη οπλοφορία, άρνηση εγκληματολογικής σήμανσης και φθορά ξένης περιουσίας, ενώ πρωτόδικα του είχε επιβληθεί συνολική ποινή 38 μηνών φυλάκισης, η οποία στο Εφετείο μειώθηκε κατά έναν μήνα, στους 37 μήνες, και οδηγήθηκε ξανά στην φυλακή.