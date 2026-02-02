Βόλος: Επέστρεψε στη φυλακή ο 39χρονος που χτύπησε αλύπητα τη μητέρα του και απείλησε να την σκοτώσει

Σύνοψη από το

  • Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα τη μητέρα και δράστη τον 39χρονο γιο της, εκδικάστηκε την Παρασκευή στο Πλημμελειοδικείο Βόλου μετά από έφεση.
  • Ο κατηγορούμενος είχε πιάσει από τον λαιμό την 67χρονη μητέρα του, την είχε πετάξει στο πάτωμα, την είχε χτυπήσει επανειλημμένα και την είχε απειλήσει ότι θα τη μαχαιρώσει, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
  • Παρά το αίτημα της μητέρας για την αποφυλάκιση του γιου της λόγω ψυχολογικών προβλημάτων, ο 39χρονος κρίθηκε ένοχος και οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή με ποινή 37 μηνών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Επέστρεψε στη φυλακή ο 39χρονος που χτύπησε αλύπητα τη μητέρα του και απείλησε να την σκοτώσει

Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και δη με θύμα τη μάνα και δράστη τον γιο της εκδικάστηκε, μετά την έφεση που ασκήθηκε, την Παρασκευή στο Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 8 Ιανουαρίου όταν ο 39χρονος έπιασε από τον λαιμό τη μητέρα του και την πέταξε στο πάτωμα. Στη συνέχεια την κλώτσησε και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Ο κατηγορούμενος πήγε σε καφέ της γειτονιάς και ζήτησε χρήματα από 72χρονο θαμώνα. Όταν ο ηλικιωμένος του αρνήθηκε, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και αποχώρησε. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι όπου διέμενε τους τελευταίους μήνες με την 67χρονη μητέρα του. Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του είχε πετάξει σακούλα με αντικείμενα που είχε μαζέψει ο ίδιος από κάδους. Την έπιασε από τον λαιμό, την έριξε στο πάτωμα, τη χτυπούσε επανειλημμένα και πάνω στα νεύρα του έσπασε δύο τηλεοράσεις, πόρτες, τζαμαρίες, ηλεκτρική σκούπα και τραπεζάκι, ενώ μάλιστα απείλησε την 67χρονη ότι θα τη μαχαιρώσει.

Η γυναίκα, λόγω των χτυπημάτων που είχε υποστεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.

Πρωτόδικα, η μητέρα του κατηγορουμένου είχε καταθέσει ότι φοβάται για τη ζωή της, περιγράφοντας δύσκολη συμβίωση και αναφέροντας ότι ο γιος της είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και είχε συχνά μαχαίρια στο δωμάτιό του. Ο κατηγορούμενος είχε αρνηθεί να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Στη συζήτηση της έφεσης, η παθούσα ζήτησε την αποφυλάκιση του γιου της καθώς επιθυμεί να τον φροντίσει, επικαλούμενη ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο ίδιος μετήχθη στο δικαστήριο από τις φυλακές όπου κρατείται και υποστήριξε το ίδιο αίτημα.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και απειλή, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη οπλοφορία, άρνηση εγκληματολογικής σήμανσης και φθορά ξένης περιουσίας, ενώ πρωτόδικα του είχε επιβληθεί συνολική ποινή 38 μηνών φυλάκισης, η οποία στο Εφετείο μειώθηκε κατά έναν μήνα, στους 37 μήνες, και οδηγήθηκε ξανά στην φυλακή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που κάνουν μαζί τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Δύο παιδιά με γρίπη στις ΜΕΘ – Συνεχίζεται η απειλή των εποχικών λοιμώξεων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 132 μόνιμες προσλήψεις: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Σημαντικά κέρδη στο Χρηματιστήριο – Έκλεισε με άνοδο 1,38%

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:47 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Εξαφανίστηκε 16χρονη από τα Άνω Πατήσια – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Μαρίας Β. από τα ...
19:37 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Καιρός: Έρχεται νέο διπλό κύμα κακοκαιρίας με λασποβροχές και ισχυρούς νοτιάδες – Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Νέα επιδείνωση του καιρού προανήγγειλε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας γ...
19:31 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Αγιόκαμπος: «Μια στιγμή μπορεί να σε τελειώσει για μια ζωή» λέει ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου που «χτυπήθηκε» για τρίτη φορά από την κακοκαιρία – «Είχα όνειρα, όλα κατέρρευσαν»

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στον Αγιόκαμπο Λάρισας, που βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσ...
19:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

«Νίκος ο τυροπιτάς»: Την Τρίτη η κηδεία του στη Νέα Σμύρνη – Η ιστορία του θρυλικού μαγαζιού, ο Πανιώνιος και η ΛΑΝΣ

Θλίψη σκόρπισε στη Νέα Σμύρνη και στην οικογένεια του Πανιωνίου, η είδηση του θανάτου του Νίκο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα