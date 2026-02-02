Μαγνησία: 60χρονος τραυματίστηκε σε κυνήγι για αγριογούρουνα – Τον πυροβόλησε κατά λάθος ο φίλος του

Σοβαρό ατύχημα σε κυνήγι αγριογούρουνου σημειώθηκε στο Κεραμίδι Μαγνησίας, όταν ένας 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια από πυροβολισμό φίλου του. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια οργανωμένης εξόρμησης με κυνηγετική παρέα στην ευρύτερη δασική περιοχή.

Σύμφωνα με το magnesianews, ο φίλος του 60χρονου άνοιξε πυρ κατά λάθος, θεωρώντας ότι στοχεύει αγριογούρουνο, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του συναδέλφου του κοντά στο σημείο. Από τον πυροβολισμό ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, με τα τραύματα να εντοπίζονται στα κάτω άκρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς η κυνηγετική εξόρμηση εξελίχθηκε σε σοβαρό τραυματισμό.