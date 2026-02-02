Μαγνησία: 60χρονος τραυματίστηκε σε κυνήγι για αγριογούρουνα – Τον πυροβόλησε κατά λάθος ο φίλος του

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό ατύχημα σε κυνήγι αγριογούρουνου σημειώθηκε στο Κεραμίδι Μαγνησίας, όταν ένας 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια από πυροβολισμό φίλου του.
  • Ο φίλος του 60χρονου άνοιξε πυρ κατά λάθος, θεωρώντας ότι στοχεύει αγριογούρουνο, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του συναδέλφου του κοντά στο σημείο.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαγνησία: 60χρονος τραυματίστηκε σε κυνήγι για αγριογούρουνα – Τον πυροβόλησε κατά λάθος ο φίλος του

Σοβαρό ατύχημα σε κυνήγι αγριογούρουνου σημειώθηκε στο Κεραμίδι Μαγνησίας, όταν ένας 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια από πυροβολισμό φίλου του. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια οργανωμένης εξόρμησης με κυνηγετική παρέα στην ευρύτερη δασική περιοχή.

Σύμφωνα με το magnesianews, ο φίλος του 60χρονου άνοιξε πυρ κατά λάθος, θεωρώντας ότι στοχεύει αγριογούρουνο, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του συναδέλφου του κοντά στο σημείο. Από τον πυροβολισμό ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, με τα τραύματα να εντοπίζονται στα κάτω άκρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς η κυνηγετική εξόρμηση εξελίχθηκε σε σοβαρό τραυματισμό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που κάνουν μαζί τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Δύο παιδιά με γρίπη στις ΜΕΘ – Συνεχίζεται η απειλή των εποχικών λοιμώξεων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 132 μόνιμες προσλήψεις: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Σημαντικά κέρδη στο Χρηματιστήριο – Έκλεισε με άνοδο 1,38%

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:47 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Εξαφανίστηκε 16χρονη από τα Άνω Πατήσια – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Μαρίας Β. από τα ...
19:37 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Καιρός: Έρχεται νέο διπλό κύμα κακοκαιρίας με λασποβροχές και ισχυρούς νοτιάδες – Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Νέα επιδείνωση του καιρού προανήγγειλε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας γ...
19:31 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Αγιόκαμπος: «Μια στιγμή μπορεί να σε τελειώσει για μια ζωή» λέει ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου που «χτυπήθηκε» για τρίτη φορά από την κακοκαιρία – «Είχα όνειρα, όλα κατέρρευσαν»

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στον Αγιόκαμπο Λάρισας, που βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσ...
19:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

«Νίκος ο τυροπιτάς»: Την Τρίτη η κηδεία του στη Νέα Σμύρνη – Η ιστορία του θρυλικού μαγαζιού, ο Πανιώνιος και η ΛΑΝΣ

Θλίψη σκόρπισε στη Νέα Σμύρνη και στην οικογένεια του Πανιωνίου, η είδηση του θανάτου του Νίκο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα