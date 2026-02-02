Ουκρανία: Λιγότερα ρωσικά πλήγματα τον Ιανουάριο, βαριές όμως οι επιπτώσεις στο ενεργειακό δίκτυο

Μειωμένος ήταν τον Ιανουάριο ο αριθμός των ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Ουκρανίας, ωστόσο οι επιπτώσεις στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας υπήρξαν ιδιαίτερα σοβαρές, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), βασισμένη σε στοιχεία της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ουκρανία: Επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου – Τουλάχιστον 12 νεκροί

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε συνολικά 4.452 επιθετικά drones τον Ιανουάριο, αριθμό μειωμένο κατά 13% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς και 135 πυραύλους, μειωμένους κατά 23%. Από το σύνολο αυτό, το 83% καταρρίφθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Παρά τη μείωση της έντασης των πληγμάτων, η Ουκρανία και κυρίως το Κίεβο βίωσαν τον Ιανουάριο τις εκτενέστερες διακοπές ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ύδρευσης από την έναρξη του πολέμου το 2022, γεγονός που οδήγησε σε σοβαρή ενεργειακή κρίση.

Ουκρανικό: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ανάμεσα στον Ρώσο απεσταλμένο και Αμερικανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε καταγγείλει καθυστερήσεις στις πληρωμές από ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες, όπως ανέφερε, καθυστέρησαν την παράδοση πυραύλων για τα αντιαεροπορικά συστήματα, αφήνοντας το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα ευάλωτο στις ρωσικές επιθέσεις.

Η Ρωσία διεξάγει εδώ και μήνες εκστρατεία μαζικών αεροπορικών πληγμάτων με στόχο θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Η ένταση των επιθέσεων φαίνεται να υποχώρησε την τελευταία εβδομάδα, μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ρώσο ομόλογό του να αποφύγει βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ θα επαναληφθούν στις 4 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι

Παρά τη σχετική παύση, το ήδη επιβαρυμένο ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο υπέστη βλάβη το Σαββατοκύριακο λόγω «τεχνικού προβλήματος», με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την πλήρη διακοπή λειτουργίας του μετρό του Κιέβου, γεγονός εξαιρετικά σπάνιο.

Σε σημερινές δηλώσεις του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι τα ρωσικά πλήγματα επικεντρώνονται πλέον στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στις μεταφορικές υποδομές της χώρας. Οι διακοπές έπληξαν ιδιαίτερα την πρωτεύουσα, αφήνοντας κατά περιόδους έως και τα μισά κτίρια χωρίς θέρμανση και οδηγώντας τις αρχές στη δημιουργία θερμαινόμενων χώρων για τους κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

