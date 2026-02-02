Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Με 10 σφαίρες πισώπλατα εκτέλεσαν τον 27χρονο – Τον κράτησαν 6 μέρες όμηρο;

Εκτέλεση με δέκα σφαίρες. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, με τον νεαρό άνδρα να δέχεται τις εννέα βολίδες πισώπλατα και την 10η να είναι ουσιαστικά χαριστική βολή στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής, ο ιατροδικαστής εντόπισε 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό στο κεφάλι.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, σε βάρος του θύματος υπήρξε και ξυλοδαρμός, πιθανόν μέσα στο αυτοκίνητο για να τον ακινητοποιήσουν, καθώς, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, είχε προθανάτιες εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο. Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, ενδεχομένως για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά.

Πηγές από την ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι ο τρόπος που έγινε το έγκλημα θυμίζει μεν μαφιόζικου τύπου εκτέλεση, δείχνει όμως και μένος σε βάρος του θύματος.

Οι έρευνες του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξιχνίαση της αρπαγής και ανθρωποκτονίας, σε βάρος του 27χρονου επιχειρηματία από την Ελευσίνα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε τυχαία χθες Κυριακή πρώτη Φεβρουαρίου από περιπατητή σε ερημική περιοχή και εντός ρέματος στο όρος Κανδήλι, προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας, στη Νέα Πέραμο.

Ένα τατουάζ που έφερε το θύμα οδήγησε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για τον 27χρονο, αν και ακόμα εκκρεμεί η επίσημη ταυτοποίησή του.

Ζωντανός και όμηρος για έξι ημέρες;

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Mega, η ιατροδικαστική έκθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε πρώτη φάση έδειξε τα εξής: Οι απαγωγείς κρατούσαν έξι ημέρες τον νεαρό, με τις εκτιμήσεις των αρχών να επικεντρώνονται στο ότι κάτι προσπαθούσαν να πάρουν από αυτόν. Όταν το θύμα αντέδρασε και δεν τους έδωσε τελικά αυτό που του ζητούσαν, αποφάσισαν να τον σκοτώσουν.

Ο αρμόδιος ιατροδικαστής Γιώργος Ντιλέρνια, διαπίστωσε ότι ο θάνατος του 27χρονου επήλθε την Κυριακή, οπότε ανατρέπεται το αρχικό σενάριο της αστυνομίας, ότι η δολοφονία θα μπορούσε να έχει γίνει το πρώτο 24ωρο μετά την αρπαγή του έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ήταν πριν μία εβδομάδα, περίπου στις δύο τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής προς Δευτέρα, όταν ο 27χρονος επέστρεψε στο σπίτι του στην Ελευσίνα και καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, χτύπησε το κουδούνι για να του ανοίξει η σύντροφός του. Παρότι εκείνη του άνοιξε, ο 27χρονος δεν ανέβηκε. Κατέβηκε, δεν τον είδε και θεώρησε αρχικά ότι έφυγε πάλι. Το πρωί και αφού αναζήτησε εικόνες από κάμερες τον γειτόνων, τότε ανησύχησε και προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο, έλεγξαν τις κάμερες διπλανής οικίας και καφετέριας και διαπίστωσαν πως τουλάχιστον δύο άγνωστοι άντρες, υπό την απειλή όπλων, τον ακινητοποίησαν και τον έβαλαν διά της βίας μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Εικάζεται πως υπήρχε τουλάχιστον ακόμα ένας συνεργός του ως οδηγός και πιθανόν και τέταρτο άτομο.

Στη συνέχεια, προέκυψε πως οι πινακίδες του αυτοκινήτου ήταν πλαστές και «ντουμπλαρισμένες» από υπαρκτές πινακίδες που αντιστοιχούν σε όχημα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Χθες, ένας περιπατητής εντόπισε το άψυχο σώμα του νεαρού άντρα στο συγκεκριμένο ερημικό σημείο. Η σύντροφος του 27χρονου ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν γνωρίζει λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε βάρος του συντρόφου της.

Ο ίδιος είχε οικονομική επιφάνεια όπως και η οικογένειά του και διατηρούσε μία εταιρεία διαχείρισης προσωπικού.

Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών είναι η σχέση του θύματος με γνωστό επιχειρηματία της περιοχής που είχε δολοφονηθεί στη Μάνδρα πριν από ακριβώς δύο χρόνια. Τότε οι δράστες τον είχαν γαζώσει μέσα στο αυτοκίνητό του και είχαν βάλει επίσης φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο 27χρονος φέρεται να είχε συνεργαστεί και να τον γνώριζε, οπότε μοιραία οι αστυνομικοί ερευνούν και πιθανή σύνδεση, χωρίς απαραίτητα να περιορίζουν εκεί την έρευνά τους, αλλά στρέφονται και γενικά στις επαφές και στις οικονομικές δραστηριότητες του θύματος.