Πέλλα: Θύμα απάτης από «λογιστή» έπεσε μία 65χρονη – Πώς της άρπαξαν λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ

  • Θύμα τηλεφωνικής απάτης από άνδρα που προσποιήθηκε τον λογιστή, κατήγγειλε ότι έπεσε μία 65χρονη στα Γιαννιτσά Πέλλας.
  • Η 65χρονη πείστηκε από τον άγνωστο που την κάλεσε και προσποιούμενος τον λογιστή, ισχυρίστηκε πως πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα. Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε νεαρός άνδρας στο σπίτι της, στον οποίο παρέδωσε λίρες, κοσμήματα και ρολόγια αξίας 25.000 ευρώ.
  • Οι αρχές ταυτοποίησαν τον «εισπράκτορα» ως έναν 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του ατόμου που κάλεσε την 65χρονη.
Θύμα τηλεφωνικής απάτης από άνδρα που προσποιήθηκε τον λογιστή, κατήγγειλε ότι έπεσε μία 65χρονη στα Γιαννιτσά Πέλλας.

Όπως κατήγγειλε η 65χρονη, άγνωστος την κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο και προσποιούμενος τον λογιστή, ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι της.

Η 65χρονη φαίνεται πως πείστηκε και λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε στο σπίτι της νεαρός άνδρας, στον οποίο παρέδωσε πέντε χρυσές λίρες, κοσμήματα και ρολόγια, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του «εισπράκτορα», ο οποίος, όπως ανακοινώθηκε, είναι ένας 19χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Τα στοιχεία του ατόμου που κάλεσε την 65χρονη παραμένουν άγνωστα. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και την σύλληψη και του δεύτερου εμπλεκόμενου στην υπόθεση.

