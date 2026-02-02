Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη – Την Τετάρτη η πανελλαδική σύσκεψη

Λίγες μόλις ημέρες μετά τον τερματισμό των μπλόκων από τους αγρότες, η πανελλαδική επιτροπή συγκαλεί νέα πανελλαδική σύσκεψη την προσεχή Τετάρτη (4/2), στη Νίκαια, με κεντρικό θέμα συζήτησης την κινητοποίηση με μορφή συλλαλητηρίου στην Αθήνα, ή στη Θεσσαλονίκη.

Η πανελλαδική σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 13.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο της περιοχής, εκεί όπου θα καταφθάσουν εκπρόσωποι αγροτών από το σύνολο των μπλόκων της ελληνικής επικράτειας, που επί 55 συνεχόμενες ημέρες διεκδικούσαν στον δρόμο την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, σύμφωνα με το thesspost.gr.

Στο τραπέζι, όπως όλα δείχνουν, θα τεθούν δύο προτάσεις: συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας με τρακτέρ και λεωφορεία, ή συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Agrotica (12-15 Μαρτίου). Όπως εξηγούν αγρότες από την πανελλαδική επιτροπή, η κινητοποίηση στην Agrotica φέρει ημερομηνιακά συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με τις ημέρες της εξέγερσης του Κιλελέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ήδη αρκετά από τα ισχυρά μπλόκα της χώρας (Νίκαια, Ε-65, Μάλγαρα κ.α.) ανταποκρίνονται θετικά, πριν καν οι συγκεκριμένες προτάσεις τεκμηριωθούν και επίσημα στην πανελλαδική σύσκεψη της Τετάρτης.

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών σχεδιάζονται μετά τη συνάντηση την οποία είχαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς όπως υποστηρίζουν, κανένα βασικό τους αίτημα δεν ικανοποιήθηκε και, κυρίως, η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Σε συνδυασμό με τη νέα καλλιεργητική περίοδο, η οποία ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες, οι αγρότες εκτιμούν ότι μπορούν να πιέσουν την κυβέρνηση ώστε τουλάχιστον να εξασφαλίσουν άμεσα χρηματοδότηση, με στόχο να απορροφήσουν το υψηλό κόστος παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα ποσοστό της τάξης του 15-20% των παραγωγών φέτος αδυνατεί να καλλιεργήσει λόγω κόστους και με μαθηματική ακρίβεια σύντομα θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη γη.