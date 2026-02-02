Μαρινάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Εκκινεί η κορυφαία διαδικασία – Οι πολιτικές δυνάμεις θα αναμετρηθούν με την ιστορία

«Εκκινεί η κορυφαία διαδικασία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο ίδιος σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι «το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων θα αναμετρηθούν με την ιστορία και θα δώσουν εξετάσεις ξεχωριστά ο καθένας και συνολικά το πολιτικό σύστημα».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «δεν θέλουμε μία αποσπασματική διαδικασία, αλλά ο Πρωθυπουργός επιδιώκει τη μέγιστη συναίνεση για ένα νέο μοντέλο, ένα νέο υπόδειγμα διακυβέρνησης».

Ο κ. Μαρινάκης ξεχώρισε 4 βασικά σημεία:

Όπως είπε, «πρώτον, να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα να βρεθεί στα βράχια από τους επόμενους λαϊκιστές και εμπόρους ελπίδας. Να μην ψηφίζονται προϋπολογισμοί που εκτρέπουν τη χώρα δημοσιονομικά, αλλά προϋπολογισμούς που δίνουν δημοσιονομική σταθερότητα. Το δεύτερο είναι η αναθεώρηση του άρθρου 86. Πρόκειται για κορυφαία ευθύνη και προτεραιότητα με όσα έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πρέπει να περνά από τα κομματικά φίλτρα η παραπομπή ή μη υπουργών στη Δικαιοσύνη». Στη συνέχεια ανέφερε το άρθρο 16, λέγοντας ότι «ήρθε η ώρα να μη χαθεί άλλη μία ευκαιρία όπως χάθηκε το 2008».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη «όλα όσα πρέπει να κάνουμε συνολικά για τη Δικαιοσύνη και την ηγεσία της Δικαιοσύνης».

Στο τέλος άφησε την αξιολόγηση λέγοντας ότι «είναι μία πολιτική μάχη που θα φανεί αν η Ελλάδα έχει το βλέμμα της στο 2030 ή μένει κολλημένη στο παρελθόν. Πρέπει να συνδεθεί το ζήτημα με το Σύνταγμά μας».

Ο ίδιος διευκρίνισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε την επιστολή μόνο στην ΚΟ της ΝΔ ως πρόεδρος του κόμματος ώστε «να συνδιαμορφώσουν όλοι μαζί την πρόταση και στη συνέχεια να συζητηθεί με τις προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες συνθέσεις».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

“Με δήλωσή του νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άνοιξε τη συζήτηση για την Συνταγματική αναθεώρηση. Όπως τόνισε, «το Σύνταγμα του 1975 εξασφάλισε ομαλότητα και πολιτική σταθερότητα. Είναι ένα κείμενο «ζωντανό». Δεν παύει, ωστόσο, να ανήκει στον 20ο αιώνα. Συνεπώς είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές που θα ενισχύουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών, εισάγοντας ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και συμβαδίζοντας με νέα δεδομένα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Κλιματική Κρίση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναθεώρηση του άρθρου 86, στην αξιολόγηση στο Δημόσιο, την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει να είναι γενναία και τολμηρή, να απαντά στις ανάγκες των εξελίξεων, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά «στην ανάγκη ύπαρξης δικλείδων που θα εγγυώνται την δημοσιονομική ισορροπία, τη συνεπή κυβερνητική δράση, αλλά και την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων. Ώστε η χώρα να μην διολισθήσει ποτέ ξανά στα επικίνδυνα μονοπάτια του λαϊκισμού. Αυτά που κρύβουν τις ολέθριες συνέπειες που προκαλούν. Κάτι που, δυστυχώς, έχουμε πληρώσει ακριβά».

Η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί μια εμβληματική περίοδο στην ιστορία του κράτους που μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, σύγχρονο υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα ενισχύσει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι υποχρέωση όλων των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια, ώστε μέσα από ευρύτερες συναινέσεις να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Για τα στοιχεία της έκθεσης ΕΡΓΑΝΗ

“Η καλύτερη επιβεβαίωση, ότι οι πολιτικές της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας, αποδίδουν είναι τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης ΕΡΓΑΝΗ για το 2025.

Από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2025, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η πλήρης απασχόληση το 2025 αυξήθηκε στο 78,5% από το 76,4% το 2024. Σήμερα εργάζονται με πλήρη απασχόληση 557.925 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2019.

Από την έκθεση προκύπτει ακόμη πως:

Σήμερα εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.000 γυναίκες, δηλαδή 260.000 σχεδόν, περισσότερες από ότι το 2019.

Συνολικά, από το 2019, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30,3% από 1.046 ευρώ σε 1.363 ευρώ.

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει σημειώσει συνολική αύξηση 20% και βρίσκεται σήμερα στα 1.516 ευρώ από 1.478 ευρώ που ήταν το 2024 και 1.264 ευρώ που ήταν το 2019.

Το 63,5% των μισθωτών, δηλαδή σχεδόν 2 στους 3, αμείβεται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν 53,7% το 2024 και μόλις 36,3% το 2019, σημειώνοντας συνολική αύξηση κατά 75% σε 6,5 χρόνια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα νεότερα μηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία υποχώρησε στο 7,5% τον Δεκέμβριο του 2025, που αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό, το οποίο έχει καταγραφεί στην Ελλάδα τα τελευταία 22 έτη, δηλαδή από το 2004. Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο του 2008 ο δείκτης της ανεργίας είχε διαμορφωθεί σε 7,3%.

Ακόμη, καταγράφηκε δραστική πτώση στην ανεργία των γυναικών, η οποία έφτασε τον Δεκέμβριο σε μονοψήφιο ποσοστό και συγκεκριμένα στο 9,9%, ενώ το 2020 ήταν υπερδιπλάσιο, αφού διαμορφωνόταν σε 20,6%.

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφηκε και στην ανεργία των νέων, η οποία έφτασε στα τέλη του 2025 στο 13%, ενώ τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν στο 35,5% και την περίοδο της οικονομικής κρίσης είχε υπερβεί το 50%.

Οι 563.000 νέες θέσεις εργασίας είναι αποτέλεσμα μίας συνολικής πολιτικής της Κυβέρνησης που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, αύξηση επενδύσεων στην Ελλάδα κατά την τελευταία εξαετία, κατά 96%, έναντι μόλις 5% στην ευρωζώνη κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη των επιχειρήσεων, καθώς επίσης τα προγράμματα κατάρτισης και τα κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συνέβαλαν στη σταδιακή απορρόφηση του εργατικού δυναμικού, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά εργασίας και σε αυξήσεις μισθών όλο και παραπάνω”.

Οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων και το SAFE

“Σε νέο υψηλό δεκαπενταετίας διαμορφώθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στις ελληνικές τράπεζες τον Δεκέμβριο, φτάνοντας τα 213,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλε τόσο η καλή πορεία της οικονομίας όσο και η καταβολή του δώρου για τα Χριστούγεννα.

Τα περισσότερα χρήματα, 154,8 δισεκατομμύρια, αναλογούν σε αποταμιεύσεις νοικοκυριών, τα οποία είδαν τα υπόλοιπά τους να αυξάνονται κατά σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ Δεκεμβρίου του 2024 και Δεκεμβρίου του 2025.

Αξίζει να επισημανθεί πως στις αρχές του 2019 οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις στα ελληνικά ιδρύματα ανέρχονταν σε περίπου 132,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι σε μία επταετία οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 80,3 δισεκατομμύρια, δηλαδή κατά 60,4%.

Την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το εθνικό αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας, ύψους 788 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE.

Περιλαμβάνει έξι στρατηγικής σημασίας προγράμματα, δίνοντας έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις ασφαλείς επικοινωνίες, σε συνεργασία με χώρες όπως: η Κύπρος, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Βουλγαρία.

Προς το παρόν, έχουν εγκριθεί 19 εθνικά σχέδια και αναμένεται η τελική επικύρωσή τους από το Συμβούλιο της ΕΕ, προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις και να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις μέσα στον Μάρτιο.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της Ελλάδας, στην άμυνα και στη διπλωματία, αλλά και σε άλλα πεδία, όπως αυτό της οικονομίας”.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

“Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», έχουν ξεκινήσει δύο νέα προγράμματα:

Το πρώτο αφορά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων. Ήδη, περισσότεροι από 4.000 πολίτες, σε σύνολο περίπου 36.000 δικαιούχων, έχουν λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα και τα καινοτόμα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, όπως και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας, όπου περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο δικαιούχοι συμπολίτες μας έχουν λάβει τα σχετικά μηνύματα για να κάνουν δωρεάν εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» 5,1 εκατ. πολίτες, σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων, έχουν διενεργήσει προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ενδεικτικά, έως σήμερα, έχουν διενεργηθεί περίπου 950.000 ψηφιακές μαστογραφίες, 700.000 γυναικολογικοί έλεγχοι, πάνω από 900.000 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για ενδεχόμενο καρκίνο του παχέος εντέρου και περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια εξετάσεις για τον εντοπισμό καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Σημειώνεται ότι το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης που υλοποιείται στη χώρα μας, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων”.

Για το νέο «πορτοκαλί» τιμολόγιο

“Ξεκίνησε, από χθες, η εφαρμογή του νέου «πορτοκαλί» τιμολογίου για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, ενώ για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2026.

Με μια αίτηση στον πάροχο ρεύματος και την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι καταναλωτές μπορούν να ενταχθούν στο πορτοκαλί τιμολόγιο και να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ.

«Η δέσμευση της Κυβέρνησης για την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή» υπογράμμισε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου”.

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνιση του κτιριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.

Μέσω του έργου, συνολικής αξίας 18,6 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενισχύεται, ουσιαστικά, η φοιτητική μέριμνα και το κοινωνικό αποτύπωμα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας για την ενεργειακή αναβάθμιση, τη στατική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών.

«Υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο, που μπορεί πραγματικά να δώσει λύση και να ανακουφίσει εκατοντάδες οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, που αναζητούν χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας λύσεις, για τη στέγαση των παιδιών που φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια» υπογράμμισε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Άννα Ροκοφύλλου”.