Γιατί βάζεις πολλά ξυπνητήρια για να σηκωθείς; Τα 8 χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι άνθρωποι που δίνουν «μάχη» στο κρεβάτι

Ορισμένοι άνθρωποι δεν αρκούνται σ’ ένα ξυπνητήρι. Πρόσφατη ψυχολογική έρευνα αποκαλύπτει ότι τα άτομα που ρυθμίζουν πολλαπλά ξυπνητήρια μοιράζονται ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συμπεριφορικές τάσεις.

Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι απαραίτητα αρνητικά, αλλά η κατανόησή τους μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε μοτίβα στη δική σας ζωή και ίσως να κάνετε κάποιες αλλαγές, αν αυτά δεν σας εξυπηρετούν πια.

8 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που βάζουν πολλά ξυπνητήρια για να σηκωθούν

Κακή διαχείριση χρόνου

Κόπωση αποφάσεων από νωρίς το πρωί

Τελειομανία με χρονοτριβές

Υψηλά επίπεδα άγχους

Καθυστερούν να κοιμηθούν

Αγχώνονται σε στιγμές μετάβασης

Έχουν ανάγκη από εξωτερικά κίνητρα

Γενικά κακή ποιότητα ύπνου

Κακή διαχείριση χρόνου

Οι άνθρωποι που βάζουν πολλαπλά ξυπνητήρια τείνουν να υποτιμούν τον χρόνο που χρειάζονται για τις δουλειές τους. Πιστεύουν ότι μπορούν να ετοιμαστούν σε δεκαπέντε λεπτά, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζονται τριάντα.

Αυτή η αισιοδοξία σχετικά με το χρόνο επεκτείνεται και πέρα από το πρωί. Αυτοί οι άνθρωποι αργούν σε συναντήσεις, υποτιμούν τις προθεσμίες των έργων τους και γεμίζουν την ημέρα τους με υπερβολικές δραστηριότητες.

Τα πολλά ξυπνητήρια γίνονται ένα δίχτυ ασφαλείας για τους υπερβολικά αισιόδοξους υπολογισμούς τους σχετικά με τον χρόνο. Ξέρουν, βαθιά μέσα τους, ότι δεν θα σηκωθούν με το πρώτο ξυπνητήρι, γιατί έχουν ήδη υπολογίσει τη “μάχη” με το αναβολικό κουμπί.

Κόπωση αποφάσεων από νωρίς το πρωί

Κάθε φορά που χτυπάει το ξυπνητήρι, ο εγκέφαλος παίρνει μια απόφαση: να σηκωθείς ή να μείνεις στο κρεβάτι. Οι άνθρωποι που βάζουν πολλά ξυπνητήρια περνούν από αυτή την απόφαση επανειλημμένα, εξαντλώντας την πνευματική τους ενέργεια πριν το πρωινό.

Η έρευνα δείχνει ότι έχουμε περιορισμένη ικανότητα για λήψη αποφάσεων κάθε μέρα. Ξεκινώντας τη μέρα με πολλές μικρές αποφάσεις για το αν θα σηκωθείς, αδειάζει αυτόν τον πόρο νωρίς.

Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί οι άνθρωποι που βάζουν πολλά ξυπνητήρια συχνά νιώθουν πνευματικά εξαντλημένοι, ακόμα κι αν έχουν κοιμηθεί αρκετά.

Τελειομανία με χρονοτριβές

Αυτός ο συνδυασμός ακούγεται αντιφατικός, αλλά είναι εκπληκτικά συνηθισμένος. Οι άνθρωποι που βάζουν πολλαπλά ξυπνητήρια συχνά θέλουν να κάνουν τα πάντα τέλεια, αλλά δυσκολεύονται να ξεκινήσουν.

Τα ξυπνητήρια το πρωί αντικατοπτρίζουν αυτό το μοτίβο. Θέλουν τον τέλειο ύπνο, την τέλεια ώρα για να ξυπνήσουν, την τέλεια πρωινή ρουτίνα. Αλλά η αναζήτηση της τελειότητας οδηγεί σε παράλυση.

Αντί να δεσμευτούν σε μία ώρα ξυπνήματος, αφήνονται έρμαιο πολλών επιλογών. Βλέπουμε αυτό το μοτίβο και σε άλλους τομείς της ζωής τους:

• Να περνούν ώρες ψάχνοντας για το «καλύτερο» πρόγραμμα γυμναστικής αντί να γυμνάζονται

• Να έχουν δεκαπέντε σχέδια email που ποτέ δεν στέλνουν

• Να ξεκινούν πολλαπλά πρότζεκτ, αλλά να δυσκολεύονται να τα ολοκληρώσουν

• Να κρατούν εκτενή λίστα με εκκρεμότητες, αλλά σπάνια να ολοκληρώνουν εργασίες

Υψηλά επίπεδα άγχους

Η ανάγκη ενός ατόμου να βάλει πολλά ξυπνητήρια καλύπτει μια υποκείμενη ανησυχία για την επόμενη μέρα. Κάθε πάτημα του κουμπιού αναβολής γίνεται μια μικρή πράξη αποφυγής.

Το κρεβάτι γίνεται ένας ασφαλής χώρος όπου οι ευθύνες της ημέρας δεν μπορούν ακόμα να τους φτάσουν. Αυτά τα επιπλέον εννέα λεπτά είναι σαν κλεμμένες στιγμές ηρεμίας πριν αντιμετωπίσουν ό,τι τους περιμένει.

Καθυστερούν να κοιμηθούν

Πολλοί άνθρωποι που βάζουν πολλά ξυπνητήρια μένουν ξάγρυπνοι μέχρι αργά, παρόλο που ξέρουν ότι πρέπει να ξυπνήσουν νωρίς. Οι ψυχολόγοι αποκαλούν αυτό το φαινόμενο “εκδίκηση αναβολής ύπνου” – θυσιάζοντας τον ύπνο για να ανακτήσουν προσωπικό χρόνο μετά από μια μέρα γεμάτη υποχρεώσεις.

Αναβάλλουν τον ύπνο για να κερδίσουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους, όπως το να σκρολάρουν στα social media μέχρι τη 1 το πρωί, να δουν ακόμα ένα επεισόδιο ή να ασχοληθούν με χόμπι αργά το βράδυ.

Τα πολλά ξυπνητήρια γίνονται απαραίτητα επειδή είναι διαρκώς στερημένοι από ύπνο λόγω της καθυστέρησης. Ο κύκλος συνεχίζεται: μένουν ξύπνιοι αργά για να δώσουν λίγο “χρόνο στον εαυτό τους”, βάζουν πολλά ξυπνητήρια για να αναπληρώσουν την εξάντληση, αισθάνονται κουρασμένοι όλη την ημέρα, και μετά το ξανακάνουν.

Αγχώνονται σε στιγμές μετάβασης

Οι άνθρωποι που βάζουν πολλά ξυπνητήρια αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις μεταβάσεις γενικότερα. Η μετάβαση από τον ύπνο στην εγρήγορση είναι μόνο μία από τις προκλήσεις.

Μπορεί επίσης να δυσκολεύονται να φύγουν από πάρτι, να ολοκληρώσουν έργα στη δουλειά ή να κλείσουν τηλεφωνικές συζητήσεις. Οι μεταβάσεις απαιτούν αποφασιστική δράση και άνεση με τις αλλαγές.

Τα πολλαπλά ξυπνητήρια τους επιτρέπουν να εισέρχονται στην μετάβαση σταδιακά, αντί να κάνουν μια καθαρή διακοπή. Παρατηρήστε τους αυτούς τους ίδιους ανθρώπους στο γυμναστήριο – θα περάσουν είκοσι λεπτά κάνοντας προθέρμανση πριν αρχίσουν να γυμνάζονται. Ή δείτε πόσο χρόνο παίρνουν να φύγουν από το σπίτι, κάνοντας πολλαπλά ταξίδια πίσω μέσα για ξεχασμένα πράγματα.

Έχουν ανάγκη από εξωτερικά κίνητρα

Η πειθαρχία. Κάθε ξυπνητήρι λειτουργεί ως εξωτερική ώθηση, σαν μια μηχανική “μαμά” που τους σπρώχνει να ξυπνήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται επίσης συνεργάτες υπευθυνότητας για την άσκηση, πίεση από προθεσμίες για να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, ή κοινωνικές υποχρεώσεις για να διατηρούν τις συνήθειες τους.

Χωρίς εξωτερική δομή, δυσκολεύονται να αυτορυθμιστούν. Το τηλέφωνο γίνεται ο πρωινός τους υπεύθυνος εκπαίδευσης γιατί δεν έχουν αναπτύξει εσωτερικό κίνητρο για να ξυπνήσουν.

Γενικά κακή ποιότητα ύπνου

Το κουμπί «αναβολής» μπορεί να σας φαίνεται σαν επιπλέον ξεκούραση, αλλά στην πραγματικότητα διαταράσσει τη συνέχεια του ύπνου. Αυτά τα εννέα λεπτά δεν επιτρέπουν να ολοκληρωθούν πλήρεις κύκλοι ύπνου.

Αντίθετα, ο εγκέφαλος εισέρχεται σε ελαφρύ ύπνο επανειλημμένα χωρίς να φτάσει στις αναζωογονητικές βαθιές φάσεις του ύπνου. Αυτοί που ρυθμίζουν πολλαπλά ξυπνητήρια συχνά αναφέρουν ότι αισθάνονται νωθροί, παρά το γεγονός ότι περνούν περισσότερο χρόνο στο κρεβάτι.

Αυτή η νωθρότητα, που ονομάζεται «αδράνεια του ύπνου», εντείνεται με κάθε διακοπτόμενο τμήμα ύπνου. Ουσιαστικά, οι ίδιοι προκαλούν στον εαυτό τους «jet lag» κάθε πρωί. Ο διακεκομμένος ύπνος επηρεάζει τη διάθεση, την πνευματική απόδοση και ακόμη και το μεταβολισμό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Tips

Αν αναγνωρίσατε τον εαυτό σας σε αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν είστε μόνοι. Και το πιο σημαντικό, δεν είστε παγιδευμένοι σε αυτό το μοτίβο. Μετέτρεψα τα πρωινά μου δημιουργώντας έναν σταθερό ύπνο, πηγαίνοντας στο κρεβάτι κάθε βράδυ στις 10 μ.μ. και ακολουθώντας μια ρουτίνα χαλάρωσης το βράδυ με τσάι και ήπιο τέντωμα.

Το κλειδί δεν ήταν η θέληση, αλλά η αναδιάρθρωση ολόκληρης της σχέσης μου με τον ύπνο και τα πρωινά. Ξεκινήστε με μία μικρή αλλαγή.

Ίσως να βάλετε μόνο δύο ξυπνητήρια αύριο αντί για πέντε. Ή δοκιμάστε να τοποθετήσετε το τηλέφωνό σας απέναντι από το δωμάτιο, έτσι ώστε να πρέπει να σηκωθείτε για να το κλείσετε.

Η πρωινή μάχη με τα πολλαπλά ξυπνητήρια δεν αφορά πραγματικά το να ξυπνήσετε. Τι αποφεύγετε στην πραγματικότητα όταν πατάτε αναβολή για τέταρτη φορά;