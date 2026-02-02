Πυροβολισμοί σε χωριό του Ηρακλείου – 19χρονος «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο 34χρονου και εξαφανίστηκε

Σύνοψη από το

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε σπίτι και αυτοκίνητο 34χρονου σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου.
  • Ο 34χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία πως τα ξημερώματα της Κυριακής, νεαρός άνδρας πυροβόλησε μια φορά το αυτοκίνητό του και δύο φορές το σπίτι του.
  • Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας 19χρονος από την περιοχή, τον οποίο αναζητά το Αστυνομικό Τμήμα Αρχανών Αστερουσίων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό όχημα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών, για τον εντοπισμό του δράστη που κατηγορείται ότι «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο ενός 34χρονου σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου, στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο 34χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία πως τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, νεαρός άνδρας, τον οποίο υπέδειξε ως δράστη ο παθόντας, πυροβόλησε μια φορά το αυτοκίνητό του, δύο φορές το σπίτι του και εξαφανίστηκε.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρχανών Αστερουσίων, που αναζητά τον φερόμενο ως δράστη που έχει καταγγείλει ο 34χρονος. Πρόκειται για έναν άνδρα μόλις 19 ετών, από μεγάλο χωριό της περιοχής, σύμφωνα με το patris.gr.

11:50 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

