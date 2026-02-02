Τρίκαλα: Προβλήματα σε αγροτικούς δρόμους λόγω υπερχείλισης ποταμών και ρεμάτων

Σύνοψη από το

  • Προβλήματα σε αγροτικούς δρόμους και οικισμούς της Π.Ε. Τρικάλων, όπως στο Γερακάρι και τη Θεόπετρα, προκάλεσε χθες η υπερχείλιση ποταμών και ρεμάτων.
  • Τρεις κτηνοτρόφοι αποκλείστηκαν χθες στα ποιμνιοστάσιά τους λόγω της υπερχείλισης των νερών, αλλά απεγκλωβίστηκαν μετά από παρεμβάσεις.
  • Μία κτηνοτροφική μονάδα στη Μεγάρχη Τρικάλων απέφυγε την καταστροφή την τελευταία στιγμή, χάρη σε τεχνικές εργασίες που εξέτρεψαν τη ροή υδάτων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρίκαλα: Προβλήματα σε αγροτικούς δρόμους λόγω υπερχείλισης ποταμών και ρεμάτων

Προβλήματα σε αγροτικούς δρόμους που συνδέουν ποιμνιοστάσια της περιοχής στη Δημοτική Ενότητα Χασίων του Δήμου Μετεώρων, αλλά και σε οικισμούς, όπως στο Γερακάρι, τους Αγίους Θεόδωρους και τη Θεόπετρα, λόγω υπερχείλισης ποταμών και ρεμάτων, δημιουργήθηκαν χθες στην Π.Ε. Τρικάλων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο πρόεδρος της Κοινότητας Γερακαρίου κ. Γ. Γκουγκουστάμος, ανέφερε ότι χθες αποκλείστηκαν λόγω της υπερχείλισης των νερών τρεις κτηνοτρόφοι στα ποιμνιοστάσια τους, οι οποίοι και απεγκλωβίστηκαν μετά από τις παρεμβάσεις που έγιναν και αφού υποχώρησαν στα νερά.

Σήμερα, αναμένεται μηχανήματα να προχωρήσουν σε αποκατάσταση των σημείων που πλημμύρισαν για να επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς η καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι μια κτηνοτροφική μονάδα στη Μεγάρχη Τρικάλων, απέφυγε την καταστροφή την τελευταία στιγμή, μετά από τεχνικές εργασίες βαρέως τύπου μηχανήματος που εξέτρεψε τη ροή υδάτων προς άλλη κατεύθυνση.

