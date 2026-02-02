Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 10 κιλά χωρίς στερήσεις – Το «σύστημα ανταμοιβής» που έκανε πιο εύκολη την απώλεια βάρους

Σύνοψη από το

  • Η influencer Shivani Karnica αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 10 κιλά, ξεφεύγοντας από την «κουλτούρα της δίαιτας» και υιοθετώντας τη μέθοδο 80-20 για ισορροπημένη διατροφή.
  • Επίσης, η απώλεια βάρους επιτεύχθηκε χωρίς έντονη προπόνηση, καθώς η Shivani υιοθέτησε το μότο «όχι κανόνες, όχι αυστηρές ρουτίνες, απλώς κίνηση», κάνοντας την κίνηση διασκεδαστική και ευέλικτη.
  • Τέλος, μετέτρεψε το αδυνάτισμα σε παιχνίδι, εφαρμόζοντας ένα «σύστημα ανταμοιβής» όπου για κάθε κιλό που έχανε, υπήρχε μια άμεση ανταμοιβή, κάνοντας τη διαδικασία πιο ευχάριστη.
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

υναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 10 κιλά χωρίς στερήσεις - Το «σύστημα ανταμοιβής» που έκανε πιο εύκολη την απώλεια βάρους
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η βιώσιμη απώλεια βάρους είναι ένα ταξίδι που απαιτεί υπομονή, αφοσίωση και τη διάθεση να υιοθετήσουμε υγιεινές συνήθειες που αντέχουν στον χρόνο. Αν και η έναρξη ενός προγράμματος αδυνατίσματος φαίνεται εύκολη, η υιοθέτηση μιας σταθερής ρουτίνας διατροφής και άσκησης αποτελεί πρόκληση για πολλούς. Αυτό ακριβώς συνέβη και σε μία influencer, η οποία τελικά κατάφερε να χάσει 10 κιλά με κάποιες απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής της.

Γυναίκα που έχασε 31 κιλά σε 8 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές οι 3 βασικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μου έφεραν αποτελέσματα»

Πώς μια γυναίκα έχασε 10 κιλά με απλές αλλαγές τον τρόπο ζωής της

Η Shivani Karnica μοιράστηκε την προσωπική της μάχη με την «κουλτούρα της δίαιτας», η οποία μας κάνει να πιστεύουμε ότι η απώλεια βάρους πρέπει να είναι «αυστηρή, ανιαρή και δυσάρεστη».

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η γυναίκα μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την τοξική πλευρά των προγραμμάτων αδυνατίσματος. Αποκάλυψε ότι κάθε φορά που προσπαθούσε να ακολουθήσει τις τελευταίες τάσεις, κατέληγε σε εξάντληση και απογοήτευση, αποτυγχάνοντας τελικά να πετύχει τους στόχους της.

Γυναίκα που έχασε 45 κιλά σε 18 μήνες μοιράζεται τις απλές συνήθειες που την βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Ανακαλύπτοντας τον Κανόνα 80-20

Η Shivani βρήκε την ισορροπία που αναζητούσε όταν υιοθέτησε τη μέθοδο 80-20. Αυτό το σύστημα της επέτρεψε να αφιερώνει το 80% του τρόπου ζωής της σε υγιεινές συνήθειες, όπως η σωστή διατροφή και η τακτική άσκηση, κρατώντας το 20% για ευελιξία και απολαύσεις. Αυτό της έδωσε την ελευθερία να απολαμβάνει τα αγαπημένα της φαγητά χωρίς τύψεις.

«Μήπως αυτό το 20% με καθυστέρησε; Φυσικά. Θα είχα χάσει βάρος πιο γρήγορα χωρίς αυτό; Πιθανώς. Αλλά η ζωή θα ήταν βαρετή. Παρατήρησα ότι όταν η ζωή μοιάζει με τιμωρία, τα παρατάμε, μετά ξαναξεκινάμε, τα ξαναπαρατάμε και ο κύκλος συνεχίζεται. Μηδέν συνέπεια και μηδέν πρόοδος», σημείωσε η ίδια.

Απώλεια βάρους χωρίς έντονη προπόνηση

Σε μια άλλη ανάρτησή της στο Instagram, η Shivani αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 10 κιλά χωρίς να βασιστεί σε κάποιο εξαντλητικό πρόγραμμα γυμναστικής. Αντίθετα, παρακίνησε τον εαυτό της να απολαμβάνει τη φυσική δραστηριότητα, υιοθετώντας μια ευέλικτη νοοτροπία με το μότο: «όχι κανόνες, όχι αυστηρές ρουτίνες, απλώς κίνηση».

Αυτή η προσέγγιση της επέτρεψε να εξερευνήσει μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως:

  • Dance workouts (χορευτική γυμναστική)
  • Χαλαρούς περιπάτους
  • Κολύμβηση
  • Αναρρίχηση
  • Συμμετοχή σε κυριακάτικα run clubs

Έκανε την κίνηση διασκεδαστική και ευέλικτη

Η γνωστή content creator δεν ένιωσε ποτέ την υποχρέωση να περιοριστεί σε μία μόνο δραστηριότητα. Άλλαζε συνεχώς το πρόγραμμά της για να αποφύγει την πλήξη. Ακόμα και οι επισκέψεις της στο γυμναστήριο περιορίζονταν στις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα επέλεγε άλλες μορφές άσκησης, είτε με φίλους είτε μόνη της.

«Η κίνηση έπαψε να είναι τιμωρία. Την αποζητούσα… Η μόνη λογική που χρειάζεστε είναι να εναλλάσσετε τις δραστηριότητες ώστε η διαδικασία να είναι διασκεδαστική. Πριν το καταλάβετε, θα είστε σε φόρμα», ανέφερε η ίδια.

Το αδυνάτισμα ως παιχνίδι ανταμοιβής

Η Shivani εξήγησε πώς μετέτρεψε το ταξίδι της απώλειας βάρους σε παιχνίδι, χρησιμοποιώντας το «σύστημα ανταμοιβής». «Έφτιαξα μια λίστα με πράγματα που ήθελα και μέρη που ήθελα να επισκεφθώ. Για κάθε κιλό που έχανα, υπήρχε μια άμεση ανταμοιβή. Είχα χάσει ένα κιλό; Αγόρασα ένα στρώμα γιόγκα. Έχασα άλλο ένα; Πήρα έναν προβολέα (projector) για βραδιές ταινίας. Μεγαλύτερη απώλεια βάρους σήμαινε και μεγαλύτερα “δώρα”», είπε η influencer.

Αναγνώρισε ότι η διαδικασία του αδυνατίσματος μπορεί να γίνει βαρετή, αλλά αντί να το αφήσει αυτό να την εμποδίσει, πήρε τη συνειδητή απόφαση να κάνει τη διαδρομή πιο ευχάριστη, επιβραβεύοντας τον εαυτό της σε κάθε ορόσημο.

