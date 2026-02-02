Θεσσαλονίκη: Καρέ-καρέ η στιγμή που διαρρήκτες μπουκάρουν σε καφέ και αρπάζουν τη… συσκευή για αφρόγαλα

Μία συσκευή για… αφρόγαλα, αξίας 4.000 ευρώ, έκλεψαν διαρρήκτες από κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης.

Σε βίντεο που δημοσιεύει σήμερα η Voria.gr, εμφανίζονται έξω από το κατάστημα δύο άτομα να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης καταγράφει καρέ-καρέ κάθε κίνησή τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, αρχικά οι δράστες κάνουν μια γρήγορη κατόπτευση του χώρου. Παρατηρούν μέσα στο κατάστημα και οι επόμενες ενέργειες τους είναι να δράσουν αστραπιαία. Σίγουρα γνωρίζουν καλά τους χώρους του καταστήματος και κυρίως πώς θα καταφέρουν να εισέλθουν σε αυτό, αφού παραβιάζουν τα πτυσσόμενα φύλλα τζαμιών. Το συγκεκριμένο κατάστημα βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της περιοχής.

Ανοίγουν το πρώτο τμήμα της τζαμαρίας αφαιρώντας τον πίρο, για να μπουκάρει ο ένας από τους δύο, ο οποίος με γρήγορες κινήσεις κατευθύνεται προς το ταμείο, χωρίς ωστόσο να βρει χρήματα. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε και φεύγοντας ο διαρρήκτης αρπάζει την ακριβή συσκευή για το αφρόγαλα την οποία δίνει στον συνεργό του για να μπορέσει να εξέλθει του καταστήματος.