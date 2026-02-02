Τραγωδία στις Σέρρες: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί την προηγούμενη Δευτέρα από αυτοκίνητο, ενώ κινείτο πεζός στις Σέρρες.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 46χρονος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαριά του τραύματα.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, που κατηγορείται επιπλέον ότι εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος. Μετά τη σύλληψή του κλήθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές των Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

16:40 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

